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    Накануне полуфинала «Евровидения-2018» Melovin помолился в храме

    Украинский исполнитель вместе с уполномоченным послом Украины в Португалии посетил церковь в городе Фатима
    После совершенно неожиданного «вылета» Alekseev, который представлял Белорусь на международном песенном конкурсе «Евровидения-2018» в первом полуфинале, Melovin'у ничего не оставалось как попросить у всевышнего сил и удачи. Ведь предпочтения европейского зрителя насколько непредсказуемы, что удача ему действительно
    • Сьогодні, 09:03
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    Melovin в Португалии
    Melovin в Португалии

    Украинский исполнитель вместе с уполномоченным послом Украины в Португалии посетил церковь в городе Фатима

    После совершенно неожиданного «вылета» Alekseev, который представлял Белорусь на международном песенном конкурсе «Евровидения-2018» в первом полуфинале, Melovin'у ничего не оставалось как попросить у всевышнего сил и удачи. Ведь предпочтения европейского зрителя насколько непредсказуемы, что удача ему действительно понадобится.

    Накануне второго финала песенного конкурса украинский артист Melovin вместе с делегацией и послом Украины в Португалии посетил храм в городе Фатима.

    «Я думаю, что здесь очень важно быть всем, кто приезжает в Португалию и особенно талантливому юноше, который завоевывает свое место в этой жизни, своей тяжелой работой и возможно, кое-где, не признания его таланта. Я думаю, что это место ему поможет, потому что каждый человек строит жизнь в зависимости от своей веры. Насколько он верит в то, что он делает, и насколько он обращается к Богу за Божьей поддержкой. Я думаю, что это символично, что именно сегодня он здесь. Дай Бог ему это поможет», - отметила посол Украины в Португалии Инна Огнивец. 

    Сам же певец,поставил огромные свечи и помолился за мир.

    Напомним, что Melovin выступит сегодня, 10 мая во втором полуфинале под номером 18. Прямую трансляцию конкурса можно посмотреть на телеканалах UA:Первый и СТБ. Начало трансляции в 22.00.

     

    Джерело: ТСН

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