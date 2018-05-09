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    В Беларуси поблагодарили Alekseev за выступление на «Евровидении-2018»

    Несмотря на то, что артисту не удалось попасть в финал, его номер вызвал восхищение у белорусов
    На официальной странице «Евровидения-2018» в Беларуси поблагодарили украинца Никиту Алексеева (Alekseev) за выступление в первом полуфинале конкурса. «Несмотря на то, что Беларусь не прошла в финал, выступление было блестящим! Спасибо!», - написали организаторы отбора на международный песенный конкурс в Instagram.
    • Сьогодні, 07:39
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    Никита Алексеев (Alekseev)&nbsp;
    Никита Алексеев (Alekseev) 

    Несмотря на то, что артисту не удалось попасть в финал, его номер вызвал восхищение у белорусов

    На официальной странице «Евровидения-2018» в Беларуси поблагодарили украинца Никиту Алексеева (Alekseev) за выступление в первом полуфинале конкурса.

    «Несмотря на то, что Беларусь не прошла в финал, выступление было блестящим! Спасибо!», - написали организаторы отбора на международный песенный конкурс в Instagram.

    Cтоит отметить, что выступление в полуфинале «Евровидения» далось Никите Алексееву нелегко. На протяжении всей песни Alekseev так волновался и  переживал, что с трудом держал микрофон. У артиста сильно тряслись руки и это заметили не только телезрители, но и одна из ведущих конкурса, которая не удержалась и спросила у него после выступления, все ли с ним в порядке. 

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