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    Чуть не упал с лестницы: В сети появилось видео с генеральной репетиции Melovin на «Евровидении-2018»

    До начала второго полуфинала международного песенного конкурса «Евровидение-2018» остались считанные часы
    А поклонники украинского певца Melovin, который представит сегодня нашу страну на престижном европейском конкурсе в Лиссабоне, уже начали держать кулачки. Украинский артист заставил понервничать «меловинаторов» на генеральной репетиции второго полуфинала. Во время своего выступления, Melovin чуть не упал с лестницы, которая ведет
    • Сьогодні, 07:40
    • Розсилка
    Melovin
    Melovin

    До начала второго полуфинала международного песенного конкурса «Евровидение-2018» остались считанные часы

    А поклонники украинского певца Melovin, который представит сегодня нашу страну на престижном европейском конкурсе в Лиссабоне, уже начали держать кулачки. Украинский артист заставил понервничать «меловинаторов» на генеральной репетиции второго полуфинала.

    Во время своего выступления, Melovin чуть не упал с лестницы, которая ведет к роялю.

    Судя по видео, которое опубликовали фанаты в соцсети, украинский представитель не оступился или подскользнулся.

    Стоит отметить, что это не помешало ему достойно закончить своей номер на главной европейской сцене.

    Напомним, что Melovin выступит сегодня, 10 мая во втором полуфинале под номером 18. Прямую трансляцию конкурса можно посмотреть на телеканалах UA:Первый и СТБ в 22.00.

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