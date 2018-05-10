«Евровидение-2018»: где смотреть второй полуфинал

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Евровидение

Опубликовано видео, благодаря которому можно будет следить за ходом песенного конкурса

Второй полуфинал «Евровидения-2018», который пройдет в Лиссабоне (Португалия), состоится в четверг, 10 мая, в 22:00 в прямом эфире. Во втором полуфинале выступят 18 конкурсантов, 10 из которых попадут в финал.

10 мая во втором полуфинале Евровидения 2018 свои номера покажут 18 стран-участниц. По итогам зрительского голосования и оценок национального жюри в финал пройдет десять исполнителей.

Путевку в финал со своими песнями и номерами попытаются завоевать представители следующих стран: Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Россия, Молдова, Нидерланды, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения и Украина.

По прогнозам букмекеров, в десятке лучших второго полуфинала Евровидения 2018 окажутся Швеция, Норвегия, Австралия, Украина, Нидерланды, Молдова, Дания, Польша, Венгрия и Россия.

В прямом эфире этот концерт можно будет увидеть на каналах «UA:Первый», «UA:Крым» и «СТБ». Трансляция начнется в 22:00.

Комментировать второй полуфинал на «UA:Первый» для украинцев будут ведущий Евровидения 2017 Тимур Мирошниченко и представительница Украины на конкурсе в 2010 году в Осло певица ALYOSHA. А на СТБ комментатором будет телеведущий и комик Сергей Притула.

Артисты будут подниматься на сцену в такой последовательности:

Норвегия – Alexander Rybak «That'S How You Write А Song» Румыния – The Humans «Goodbye» Сербия – Sanja Ilić & Balkanika «Nova deca» Сан-Марино –Jessika (feat. Jenifer Brening) «Who We Are» Дания – Rasmussen «Higher Ground» Россия – Julia Samoylova «I Will not Break» Молдова – DoReDos «My Lucky Day» Нидерланды – Waylon «Outlaw in 'Em» Австралия – Jessica Mauboy «We Got Love» Грузия – Iriao «Sheni Gulistvis» Польша – Gromee feat. Lukas Meijer «Light Me Up» Мальта – Christabelle «Taboo» Венгрия – AWS «Viszlát nyár» Латвия – Laura Rizzotto «Funny Girl» Швеция – Benjamin Ingrosso «Dance You Off» Черногория – Vanja Radovanovic «Inje» Словения – Lea Sirk «Hvala, ne!» Украина – Melovin «Under the Ladder»

Джерело: 24 канал