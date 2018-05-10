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    «Евровидение-2018»: где смотреть второй полуфинал

    • Сьогодні, 14:30
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    Евровидение
    Евровидение

    Опубликовано видео, благодаря которому можно будет следить за ходом песенного конкурса

    Второй полуфинал «Евровидения-2018», который пройдет в Лиссабоне (Португалия), состоится в четверг, 10 мая, в 22:00 в прямом эфире. Во втором полуфинале выступят 18 конкурсантов, 10 из которых попадут в финал.

    10 мая во втором полуфинале Евровидения 2018 свои номера покажут 18 стран-участниц. По итогам зрительского голосования и оценок национального жюри в финал пройдет десять исполнителей.

    Путевку в финал со своими песнями и номерами попытаются завоевать представители следующих стран: Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Россия, Молдова, Нидерланды, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения и Украина.

    По прогнозам букмекеров, в десятке лучших второго полуфинала Евровидения 2018 окажутся Швеция, Норвегия, Австралия, Украина, Нидерланды, Молдова, Дания, Польша, Венгрия и Россия.

    В прямом эфире этот концерт можно будет увидеть на каналах «UA:Первый», «UA:Крым» и «СТБ». Трансляция начнется в 22:00.

    Комментировать второй полуфинал на «UA:Первый» для украинцев будут ведущий Евровидения 2017 Тимур Мирошниченко и представительница Украины на конкурсе в 2010 году в Осло певица ALYOSHA. А на СТБ комментатором будет телеведущий и комик Сергей Притула.

    Артисты будут подниматься на сцену в такой последовательности:

    1. Норвегия – Alexander Rybak «That'S How You Write А Song»
    2. Румыния – The Humans «Goodbye»
    3. Сербия – Sanja Ilić & Balkanika «Nova deca»
    4. Сан-Марино –Jessika (feat. Jenifer Brening) «Who We Are»
    5. Дания – Rasmussen «Higher Ground»
    6. Россия – Julia Samoylova «I Will not Break»
    7. Молдова – DoReDos «My Lucky Day»
    8. Нидерланды – Waylon «Outlaw in 'Em»
    9. Австралия – Jessica Mauboy «We Got Love»
    10. Грузия – Iriao «Sheni Gulistvis»
    11. Польша – Gromee feat. Lukas Meijer «Light Me Up»
    12. Мальта – Christabelle «Taboo»
    13. Венгрия – AWS «Viszlát nyár»
    14. Латвия – Laura Rizzotto «Funny Girl»
    15. Швеция – Benjamin Ingrosso «Dance You Off»
    16. Черногория – Vanja Radovanovic «Inje»
    17. Словения – Lea Sirk «Hvala, ne!»
    18. Украина – Melovin «Under the Ladder»
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    Джерело: 24 канал

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