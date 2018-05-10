Сегодня на «Евровидении» выступит Melovin. Интересные факты о музыканте

Все клипы и главные достижения 21-летнего артиста, который представляет нашу страну на песенном конкурсе

Сегодня, 10 мая, состоится второй полуфинал «Евровидения-2018». Последним в этом концерте выступит представитель Украины одесский певец Melovin. Согласно прогнозам букмекеров, у него высокие шансы на то, чтобы пройти в финал песенного конкурса, который запланирован на 12 мая. «Главком» собрал наиболее интересные факты об

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Melovin

Все клипы и главные достижения 21-летнего артиста, который представляет нашу страну на песенном конкурсе

Сегодня, 10 мая, состоится второй полуфинал «Евровидения-2018». Последним в этом концерте выступит представитель Украины одесский певец Melovin. Согласно прогнозам букмекеров, у него высокие шансы на то, чтобы пройти в финал песенного конкурса, который запланирован на 12 мая. «Главком» собрал наиболее интересные факты об артисте.

Музыкант является одним из самых молодых претендентов на участие в песенном конкурсе от Украины, за спиной у которого – победа в «X-Фактор» в 2015 году.

Настоящее имя 21-летнего артиста – Константин Бочаров. После победы на «Х-Факторе» одессит отправился в концертный тур по Украине. Жанр, в котором она исполняет песни, артист идентифицирует, как «поп-электроника».

Оригинальный псевдоним музыканта Melovin произносится с ударением на первый слог. Он образован от названия праздника Хеллоуин и имени английского модного дизайнера Александра Маккуина.

Особенностью сценического образа Melovin является цветная линза на левом глазе. У него все в порядке со зрением. По словам артиста, его правый глаз - настоящий, а левый, с линзой, символизирует искусство.

Впервые Melovin пытался попасть на «Евровидение» в прошлом году. Однако тогда не прошел национальный отбор. Тогда он пытался получить путевку на этот песенный конкурс благодаря авторской песне Wonder, заняв в итоге третье место. Он уступил певице Tayanna и рок-группе O.Torvald.

В 2018 году он попал на «Евровидение» с песней Under The Ladder:

Ранее же он исполнял на своих концертах и во время участия в телепередачах композиции таких музыкантов, как Адель, Джамала, Валерий Меладзе, Юрко Юрченко, а также групп «Океан Эльзи», Muse, Pianoбой, The Rasmus и Скрябін.

О своей личной жизни артист не распространяется. Как-то раз он закрутил роман со своей поклонницей, но быстро понял, что это было ошибкой. Другие фанатки превратили жизнь девушки в ад. Пока что повторять такой опыт Melovin не готов. Так же, как и говорить о своей личной жизни на публику.

Своих многочисленных поклонников музыкант называет «меловинаторами». Им он посвятил татуировку с надписью Brave. Love. Freedom («Смелость. Любовь. Свобода»).

На голубой дорожке открытия «Евровидения» Melovin громко заявил о еще одном своем таланте – создании парфюмов. Прямо во время мероприятия он представил свой новый аромат, который разработал специально для Португалии. «Я разработал парфюм специально для Португалии. Я делал его очень долго. Аромат я бы описал, как игристое вино с имбирем, клубникой и шоколадом», – рассказал журналистам Melovin.