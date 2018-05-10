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    Букмекеры: после первого полуфинала на «Евровидении» сменился фаворит

    • Сьогодні, 13:01
    • Розсилка
    Элени Фурейра
    Элени Фурейра

    Представительница Израиля сместилась на третью строчку в прогнозах букмекеров

    В португальской столице проходит «Евровидение». Сегодня, 10 мая, состоится второй полуфинал песенного конкурса, а 8 мая была определена первая десятка финалистов. Также в финал автоматически попадает Португалия, и еще 5 стран-основательниц конкурса.

    Увидев, как выступают на португальской сцене артисты из разных стран, букмекеры существенно изменили расстановку сил среди участников, которые претендуют на победу. Так, на первую строчку в прогнозах прорвалась представительница Кипра Eleni Foureira. Эта греческая певица очаровала многих зрителей своими зажигательными танцами и соблазнительными нарядами.

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    Напомни, ранее абсолютным фаворитом конкурса называли представительницу Израиля Netta. А украинец Melovin оказался в прогнозах лишь на 19 месте. Однако расположение украинца вполне может измениться после второго полуфинала, в котором он будет выступать последним.

    Отметим, что еще один украинский музыкант Alekseev, который на этот раз представляет Беларусь, не прошел в финал песенного конкурса.

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    Джерело: Сегодня

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