Карди Би выиграла «Грэмми» и удалила Instagram: что случилось



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Карди Би

Фанаты считают, что певица получила награду незаслужено

Скандальная американская рэперша Карди Би на своем примере убедилась, что людям никогда не угодишь. На певицу неожиданно набросились после того, как она взяла «Грэмми» за «Лучший альбом года» (Invasion Of Privacy). Фанаты начали негодовать и говорить, что она не заслужила награду.

Скандальная Карди как всегда не осталась в долгу и прокомментировала ситуацию в своем Instagram.

«Помню, в прошлом году, когда я ничего не получила за альбом Bodac Yellow, все говорили: «Карди засудили, Карди засудили». В этом году какая-то проблема? Мой альбом стал два раза платиновым. И в любом чарте он был в первой десятке. И на первом месте тоже. Я постоянно работала, заперлась в студии на три месяца, сил хватало только чтобы лечь спать, а я была беременная. Некоторые песни даже не попали в мой альбом, потому что нос был заложен!», – ответила хейтерам певица.

В общем, Карди очень обиделась на тех, кто не порадовался за ее победу на «Грэмми». Потом психанула и вообще удалила свой Instagram.