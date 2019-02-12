Селена Гомес устроила фотосессию в бикини по случаю помолвки подруги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Селена Гомес

Певица поделилась в соцсети кадрами с пляжного девичника

В ноябре Селена Гомес попала в больницу с нервным срывом. К счастью, певице удалось быстро восстановить душевное здоровье и меньше, чем через месяц она вернулась к творчеству с новыми силами.

О том, что сейчас происходит в ее личной жизни, популярная артистка рассказывает редко, но недавно на ее страничке в Instagram появилось сразу несколько снимков, сделанных на пляжной вечеринке с подругами. На фото Селена и ее приятельницы, одетые в бикини, позируют перед камерой на морском берегу. Как сообщила Гомес, девушки собрались по случаю помолвки одной из них.

«Моя лучшая подруга выходит замуж, мы решили это отпраздновать. Будущая миссис Лопес!» – подписала публикацию звезда.

За считанные часы ее фотографии собрали рекордные семь миллионов лайков. Как отметили фанаты, выглядит артистка просто потрясающе. «Как кто-то вообще может быть таким красивым?», «Ни одного недостатка», «Прекрасный ангел», «Ты выглядишь чертовски хорошо!» – высказались подписчики странички.