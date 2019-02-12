Grammy Awards 2019: провальные образы гостей церемонии



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24tv.ua

Немало знаменитых вокалистов засияли на красной дорожке в стильных нарядах. Но не меньше было и провальных образов

Музыкальная премия Грэмми в 2019 году собрала самых известных звезд музыкальной индустрии, которые соревновались за статуэтки в разных категориях.

Триумфаторами премии стали многие вокалисты, в частности, Леди Гага, Ариана Гранде, которая бойкотировала премию, Дуа Липа, Дрейк и другие. Кроме этого, лидер группы Soundgarden Крис Корнелл был посмертно награжден Грэмми в номинации «Лучший рок-исполнитель».

Каждое светское событие – это отличная возможность для звезд показать новинки своего гардероба. Часто селебритиз перед торжественными мероприятиями нанимают стилистов, которые помогают им не попасть в список модных провалов. Согласно снимкам Грэмми-2019, немало советников артистов останутся без работы.

Красная дорожка музыкальной премии, как никогда, изобиловала неудачными образами. Певицы в погоне за эффектностью перебарщивали, демонстрируя свои фигуры в неудачных платьях и костюмах.

Пожалуй, первенство в списке неудачных образов может смело получить эпатажная певица Andrea Echeverri, которая одела костюм в стиле награды.

Но другие звезды тоже решались на эксперименты, которые вылезли им боком.

Джерело: 24tv.ua