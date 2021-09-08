Цены в Верховной Раде: сколько стоит депутатский обед (фото)

Для журналистов в столовой нардепов заработали новые ограничения

Во вторник, 7 сентября, народные депутаты вернулись с летних каникул. В Верховной Раде также возобновили работу депутатской столовой. О ценах в меню украинского парламента пишет издание «УНИАН».

Самые дорогие позиции в меню парламента – рыбные блюда. Филе семги и филе семги гриль стоят 174 и 182 гривны соответственно, а тартар с семгой и авокадо – 241 гривну.

Полакомиться окрошкой в столовой Рады стоит 59 гривен, борщом – 51 грн. За вторые блюда нужно отдать от 39 до 216 грн. Гарниры (пюре, каша гречневая, рис вареный) обойдутся в 44 гривен.

Сладости здесь тоже недорогие, всего придется отдать за десерт «Белоснежка и семь гномов» в стаканчике - 63 гривны

«На вход в столовую Верховной Рады для журналистов также ввели специальные карточки. Теперь одновременно в столовой может находиться только 12 представителей средств массовой информации», – говорится в сообщении.

Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.