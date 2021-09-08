  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Цены в Верховной Раде: сколько стоит депутатский обед (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Цены в депутатском меню очень скромные Фото: УНИАН - Цены в Верховной Раде: сколько стоит депутатский обед (фото)

    Цены в депутатском меню очень скромные

    Фото: УНИАН

    Для журналистов в столовой нардепов заработали новые ограничения

    Во вторник, 7 сентября, народные депутаты вернулись с летних каникул. В Верховной Раде также возобновили работу депутатской столовой. О ценах в меню украинского парламента пишет издание «УНИАН».

    Самые дорогие позиции в меню парламента – рыбные блюда. Филе семги и филе семги гриль стоят 174 и 182 гривны соответственно, а тартар с семгой и авокадо – 241 гривну.

    Полакомиться окрошкой в столовой Рады стоит 59 гривен, борщом – 51 грн. За вторые блюда нужно отдать от 39 до 216 грн. Гарниры (пюре, каша гречневая, рис вареный) обойдутся в 44 гривен.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Цены в Верховной Раде: сколько стоит депутатский обед (фото)
    Цены в Верховной Раде: сколько стоит депутатский обед (фото)
    Цены в Верховной Раде: сколько стоит депутатский обед (фото)

    Сладости здесь тоже недорогие, всего придется отдать за десерт «Белоснежка и семь гномов» в стаканчике - 63 гривны

    «На вход в столовую Верховной Рады для журналистов также ввели специальные карточки. Теперь одновременно в столовой может находиться только 12 представителей средств массовой информации», – говорится в сообщении.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

    В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.

    Читайте также: ТОП-100 золотих хітів Незалежної України
    Теги: здоровое питание еда депутат новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Цены в Верховной Раде: сколько стоит депутатский обед (фото)