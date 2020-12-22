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    Жизнь

    Владимир Дантес откровенно рассказал об отношениях с тещей

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    Украинский шоумен и певец Владимир Дантес - Владимир Дантес откровенно рассказал об отношениях с тещей
    Украинский шоумен и певец Владимир Дантес

    Владимир Дантес и Надя Дорофеева поженились в 2015 году

    Украинский шоумен и певец Владимир Дантес перевез маму в Киев и очень доволен нынешним соседством. О плюсах жизни рядом певец рассказал программе «Звездный путь».

    «Моя мама переехала месяца полтора назад. Она недалеко от нас живет, поменяла квартиру в Харькове на ту, которая сейчас здесь. Это очень круто. Теперь я еду домой, по пути заезжаю к ней, говорю: «Есть нужно» — «Хорошо». Приготовила, спустила. Еду ты уже не готовишь дома, получается. Мама рядом — это кайф», — сообщил Дантес.

    Певец рассказал и о хороших отношениях со своей тещей, мамой Нади Дорофеевой.

    «У нас шикарные отношения с Ольгой Владимировной. В первый день, когда познакомились, Надя куда-то ушла, а мы уже чистим картошку, готовим еду. У нас абсолютно налажен контакт», — заверил Дантес.

    Ранее «Скотч», сообщал, что новый клип режиссера Германа Ненова для спровоцировал скандал.

    Дело в том, что в новом клипе Ирины Билык на песню «Я умею любить» снялся актер Андрей Уткин, который известен ролями в американском гей-порно. В частности на это обратил внимание блогер BespaLov в своем обзоре на YouTube. 

     Читайте также: Олега Винника высмеяли из-за участия в «Голосе страны»

     

    Теги: знаменитости Надя Дорофеева актер родители
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