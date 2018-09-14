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    Шоу-биз

    Black Eyed Peas выпустили первый за 10 лет сингл

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    Black Eyed Peas - Black Eyed Peas выпустили первый за 10 лет сингл
    Black Eyed Peas

    Новый трек войдет в новый альбом группы

    Группа Black Eyed Peas анонсировала новый альбом, Masters of the Sun, который появится в продаже уже 12 октября, и в преддверии старта продаж порадовала фанатов первым за 10 лет официальным синглом. Плохая же новость заключается в том, что Ферги к коллаборации со своей теперь уже бывшей группой не вернулась.

    Сингл под названием Big Love написан в несколько отличном от привычного «олдскульным» поклонникам Black Eyed Peas стиля и затрагивает, как это сейчас достаточно модно, серию остро социальных и политических тем – жестокость полиции, стрельба в американских школах, расовая дискриминация, проблема иммигрантов и так далее.

    Вполне логично, что и всю прибыль от продаж сингла Black Eyed Peas собираются отправить на финансирование общественного движения March For Our Lives, призывающего ужесточить контроль за оборотом оружия в США.

    Оставляем политику в стороне и просто слушаем новую песню Black Eyed Peas:

    Джерело: popcornnews

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