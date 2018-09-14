Виктория Бекхэм продемонстрировала свою фирменную растяжку



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Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм во всю готовится к предстоящей Неделе моды в Лондоне

В перерывах между работой дизайнер успевает повеселиться с коллегами. Так например звезда решила вновь продемонстрировать колоссальную растяжку, показав свою фирменную позу прямо на подиуме в студии.

«Утренняя растяжка!», — подписала снимок Виктория.

Подписчики пришли в восторг от снимка. Некоторые даже отметили, что на этот раз Вики подняла ногу еще выше, чем раньше.

Кроме того, на этом кадре запечатлен, можно сказать, исторический момент: дизайнер надела шлепки, вместо привычных каблуков.

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Джерело: graziamagazine.ru