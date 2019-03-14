Американская актриса опубликовала фото с Меган Маркл, сделанное в их школьные годы



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Меган Маркл

Знаменитость рассказала, какой герцогиня Сассекская была в юности

На днях подруга Меган Маркл актриса Кэтрин Макфи (Katharine McPhee) поделилась своими воспоминаниями о том, как вместе с сестрой училась в одной школе с герцогиней Сассекской. Конечно, тогда никто не подозревал, что Меган станет частью королевской семьи Великобритании. Во время эфира шоу «Доброе утро, Британия» она поведала, как участвовала с будущей женой принца Гарри в школьных мюзиклах. Кэтрин даже показала снимок, на котором запечатлена с Меган Маркл в еще юном возрасте.

«Я ходила в одну школу с Меган Маркл. Я училась в средних классах, а она - в старших. Моя сестра училась с ней в одном классе, они ровесницы. Меган всегда была милой, талантливой и собранной», - рассказала Макфи.

Если жена принца Гарри больше не снимается в кино, то Кэтрин, напротив, активно продолжает строить карьеру. По словам девушки, не так давно она повстречала Меган Маркл и пригласила ее на музыкальный спектакль.

Напомним, что уже после помолвки аккаунты герцогини Сассекской в соцсетях были удалены. Теперь все заявления делают ее официальные представители. Также недавно в Кенсингтонском дворце позаботились о том, чтобы хейтеры, которые критикуют Меган Маркл, были наказаны. Программисты провели чистку, вычислив не менее 20 аккаунтов интернет-пользователей, которые распространяли негативную и ложную информацию о герцогине.