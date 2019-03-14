Поклонники не узнавали Дэниела Рэдклиффа на съемках нового фильма



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Дэниел Рэдклифф Legion Media

Избавиться от призраков прошлого и образа, который сделал его знаменитым, Дэниелу Рэдклиффу не удавалось довольно долго

В одном из недавних интервью актер признался, что был в депрессии из-за обрушившейся на него славы и искал утешение в алкоголе, на долгие годы попав от него в зависимость.

Теперь, по его словам, все позади, и он готов примерять на себя роли серьезные и разносторонние. В подтверждение этих слов папарацци запечатлели актера на съемках нового фильма - «Побег из Претории в Аделаиде».

Узнать мальчишку из знаменитой франшизы о волшебнике в этом взрослом мужчине с брутальной растительностью на лице практически невозможно. Яркий образ продолжили костюм в стиле 70-х и папироса, которую Дэниел не выпускал из рук на площадке, вживаясь в роль.

В новой биографической картине Дэниел исполняет роль южноафриканского активиста Тима Дженкина, который был заключен в тюрьму строгого режима в Претории в конце 1970-х годов. Тим Дженкинс прославился, сумев осуществить немыслимое, выбравшись вместе с напарником из камеры и пройдя к свободе через четырнадцать запертых дверей.

Джерело: Hello!