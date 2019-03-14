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    Шоу-биз

    Поклонники не узнавали Дэниела Рэдклиффа на съемках нового фильма

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    Дэниел Рэдклифф - Поклонники не узнавали Дэниела Рэдклиффа на съемках нового фильма
    Дэниел Рэдклифф
    Legion Media

    Избавиться от призраков прошлого и образа, который сделал его знаменитым, Дэниелу Рэдклиффу не удавалось довольно долго

    В одном из недавних интервью актер признался, что был в депрессии из-за обрушившейся на него славы и искал утешение в алкоголе, на долгие годы попав от него в зависимость.

    Теперь, по его словам, все позади, и он готов примерять на себя роли серьезные и разносторонние. В подтверждение этих слов папарацци запечатлели актера на съемках нового фильма - «Побег из Претории в Аделаиде».

    Узнать мальчишку из знаменитой франшизы о волшебнике в этом взрослом мужчине с брутальной растительностью на лице практически невозможно. Яркий образ продолжили костюм в стиле 70-х и папироса, которую Дэниел не выпускал из рук на площадке, вживаясь в роль.

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    Поклонники не узнавали Дэниела Рэдклиффа на съемках нового фильма
    Поклонники не узнавали Дэниела Рэдклиффа на съемках нового фильма
    Поклонники не узнавали Дэниела Рэдклиффа на съемках нового фильма
    Legion Media

    В новой биографической картине Дэниел исполняет роль южноафриканского активиста Тима Дженкина, который был заключен в тюрьму строгого режима в Претории в конце 1970-х годов. Тим Дженкинс прославился, сумев осуществить немыслимое, выбравшись вместе с напарником из камеры и пройдя к свободе через четырнадцать запертых дверей.

    Джерело: Hello!

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