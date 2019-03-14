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    Анджелина Джоли с детьми на премьере фильма «Дамбо» в Лос-Анджелесе: фото

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    <p>Анджелина Джоли</p> <p>Фото: instagram / redcarpetmood/</p> - Анджелина Джоли с детьми на премьере фильма «Дамбо» в Лос-Анджелесе: фото

    Анджелина Джоли

    Фото: instagram / redcarpetmood/

    Сама актриса не принимала участие в фильме

    Анджелина Джоли в последнее время часто появляется на публике вместе с детьми. На премьере фильма «Дамбо» ей составили компанию 10-летние Вивьен и Нокс, 12-летняя Шайло и 14-летняя Захара. Похоже, сказка о цирковом слоненке от Тима Бертона не так уж вдохновила старших детей Джоли, Пакса и Мэддокса, которые не появились на показе с семьей, хотя недавно все же выходили в свет вместе с мамой.

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    Анджелина Джоли с детьми на премьере фильма «Дамбо» в Лос-Анджелесе: фото
    Анджелина Джоли с детьми на премьере фильма «Дамбо» в Лос-Анджелесе: фото
    Анджелина Джоли с детьми на премьере фильма «Дамбо» в Лос-Анджелесе: фото
    Анджелина Джоли с детьми на премьере фильма «Дамбо» в Лос-Анджелесе: фото
    Анджелина Джоли с детьми на премьере фильма «Дамбо» в Лос-Анджелесе: фото
    Анджелина Джоли с детьми на премьере фильма «Дамбо» в Лос-Анджелесе: фото
    Анджелина Джоли с детьми на премьере фильма «Дамбо» в Лос-Анджелесе: фото
    Анджелина Джоли с детьми на премьере фильма «Дамбо» в Лос-Анджелесе: фото
    Анджелина Джоли с детьми на премьере фильма «Дамбо» в Лос-Анджелесе: фото
    Анджелина Джоли с детьми на премьере фильма «Дамбо» в Лос-Анджелесе: фото
    Анджелина Джоли с детьми на премьере фильма «Дамбо» в Лос-Анджелесе: фото
    Анджелина Джоли с детьми на премьере фильма «Дамбо» в Лос-Анджелесе: фото
    Анджелина Джоли с детьми на премьере фильма «Дамбо» в Лос-Анджелесе: фото

    Сама Джоли не принимала участие в фильме, но скоро на экраны выходит проект, в котором она сыграла главную роль - сиквел «Малефисенты». Его премьеру перенесли на полгода вперед. 

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