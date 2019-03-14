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    В сети опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»

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    В сети опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»

    Продюсеры представили новый промо-ролик долгожданного блокбастера Marvel

    Сюжет картины не раскрывается, известно только, что «Мстители: Финал» станет прямым продолжением «Войны бесконечности», в конце которой команда Мстителей потерпела поражение от Таноса. Первый трейлер фильма намекал на возможное использование путешествий во времени.

    Режиссёрами фильма вновь выступят братья Энтони и Джо Руссо. К своим ролям вернутся Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Крис Хемсворт, Джереми Реннер и другие.

    Ранее постановщики картины рассказали, что она может стать самой длинной в истории франшизы. В данный момент они заняты монтажом картины — сейчас хронометраж составляет около трёх часов. Режиссёры отметили, что студия Disney готова выпустить в кинотеатры трёхчасовую версию кинокомикса. При этом Энтони Руссо сообщил, что фильм очень хорошо приняли на тестовых просмотрах.

    До «Финала» на экраны выйдет «Капитан Марвел», на появление которой в четвертых «Мстителях» намекнула сцена после титров в «Войне бесконечности». В сольном фильме, действие которого развернётся в 90-е, расскажут историю становления героини Бри Ларсон. В нём также появятся молодые Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) и Фил Колсон (Кларк Грегг). 

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