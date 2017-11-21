Даша Астафьева уехала на Бали в компании мужчин

Украинская певица отправилась на отдых без своего возлюбленного

Популярная украинская певица, которая совсем недавно рьяно защищала своего жениха в Соломенском районном суде, улетела отдыхать на Бали в компании знакомых парней. Об этом стало известно из Instagram сексапильной артистки. На своей странице в соцсети солистка группы Nikita и одна из главных героинь украинской



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Украинская певица отправилась на отдых без своего возлюбленного

Популярная украинская певица, которая совсем недавно рьяно защищала своего жениха в Соломенском районном суде , улетела отдыхать на Бали в компании знакомых парней. Об этом стало известно из Instagram сексапильной артистки. На своей странице в соцсети солистка группы Nikita и одна из главных героинь украинской секс-комедии «Свингеры» , которая совсем недавно вышла на широкие экраны, публикует снимки с отдыха. На фотографиях Даша хвастается подтянутой фигурой в эффектных купальниках. Также на снимках запечатлены несколько молодых людей, один из которых является братом певицы. Судя по всему возлюбленный Астафьевой, который в данный момент находится под домашним арестом, с легкостью отпустил ее в компании брата на отдых.

Напомним, что в августе прошлого года возлюбленного Даши Астафьевой Артема Кима задержали детективы НАБУ. Бизнесмена подозревают в хищении 27 млн грн «Энергоатома».

По словам украинской артистки, которая проходит свидетелем по этому делу, из-за этих событий влюбленные не смогли сыграть свадьбу.

«Из-за этого дела мы так и не смогли пожениться! Мы все на нервах. Меня спрашивают – почему у вас нет детей? А какие могут быть дети, когда мы все время находимся под давлением», - отметила Астафьева в одном из интервью.