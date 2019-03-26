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    Шоу-биз

    Деми Мур вышла в свет в платье-вышиванке от украинского дизайнера

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    Деми Мур - Деми Мур вышла в свет в платье-вышиванке от украинского дизайнера
    Деми Мур

    Украинские дизайнеры стали востребованными в Голливуде

    Голливудская актриса Деми Мур опубликовала на своей странице в Instagram снимокс торжественного мероприятия, на которое пришла в стильном платье-вышиванке от украинского дизайнера Vita Kin. 

    Роскошное миди-платье желтого цвета с белой вышивкой Мур дополнила расплетенными волосами, светлым обувью и очками. В таком образе она пришла на торжественное празднование 10 годовщины брака Брюса Уиллиса с очаровательной Эммой Хеминг. Пара во второй раз обменялась клятвами и примерила белоснежную одежду.


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    Стоит отметить, что на мероприятие также были замечены  ближайшие родственники актера, в частности, дочери от брака с Деми Мур – 30-летняя Румер, 27-летняя Скеаут Лара и 25-летняя Талула. Девушки охотно спели на празднике звездного отца под гитару.

    Джерело: ТСН

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