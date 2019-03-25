Кортни Кокс вернулась в дом «Друзей» спустя 15 лет со дня завершения сериала
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Розсилка
Ностальгия по «Друзьям» не отпускает ни поклонников, ни актеров
Недавно исполнительница роли Моники Геллер Кортни Кокс вернулась к той самой квартире, в которой каждую неделю собирались Росс, Моника, Рейчел, Фиби, Джоуи и Чендлер. Актриса поделилась видео с поклонниками в Instagram, и всё это благодаря Дженнифер Энистон.
«Спокойной ночи, ребята, я иду домой», — сказала Кортни в коротком видеоролике под саундтрек из сериала «Друзья». Подписчики, разумеется, сразу узнали тот самый дом в Нью-Йорке, который часто показывали в перебивках шоу. На самом деле окружающие локации использовались только для съёмок на улице, а все, что происходило в квартирах, было снято на студии в Лос-Анджелесе.
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Вскоре после этого Кокс посетила шоу Busy Tonight, где рассказала, как сняла ролик для Instagram. «Я ужинала, когда кто-то сказал: «А ты знаешь, что мы всего в двух кварталах от дома «Друзей»?» Сначала я не поняла, о чём он вообще говорил. Какой еще дом «Друзей»? Я совсем забыла, что именно это здание показывали в перебивках шоу, ведь мы всё снимали на студии», — рассказала актриса.
После ужина Кортни дошла по пересечения улиц Grove Street и Bedford Street и сняла этот ролик. Но поклонники могли его и не увидеть, если бы не Дженнифер Энистон. «Она сказала мне опубликовать видео и посмотреть, что будет. У неё самой нет Instagram-аккаунта. Я выложила ролик поздно ночью и мне до сих пор приходят уведомления», — показала звезда телефон.
Джерело: popcornnews