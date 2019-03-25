Звезда сериала «Секс в большом городе» празднует день рождения: лучшие фотосессии Сары Джессики Паркер

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theplace.ru

В понедельник, 25 марта, знаменитая голливудская актриса Сара Джессика Паркер празднует день рождения – звезде исполнилось 54 года

Дебют на телеэкране для Сары Джессики Паркер состоялся в 1982 году в телесериале «Квадратные колышки», который шел около года и не получил популярности, но критики оставили хорошие отзывы о 17-летней актрисе.

После этого сериала последовали маленькие роли в комедии «Богатые дети», мелодраме «Свободные» и главная роль в музыкальной комедии «Девочки хотят повеселиться».

Также в карьере американской актрисы числятся и второстепенные роли в различных фильмах, самым знаменитым из которых стала остроумная комедия «Клуб первых жен», в которой Паркер не затерялась среди именитых звезд кино, ведь в съемках поучаствовали Голди Хоун, Мэгги Смит и Дайан Китон.

Но по-настоящему популярной Сара Джессика Паркер стала после выхода на телеэкраны в 1998 году сериала о сильных, независимых женщинах «Секс в большом городе». Роль в картине стала лучшей в творческой биографии актрисы.

В этом многосерийном фильме актриса играет роль Кэрри Брэдшоу, за которую получила 4 раза премию «Золотой глобус», 2 раза «Эмми» и 3 раза премию Гильдии киноактеров США.

Также 20 раз Паркер номинировали на мировые кинопремии. Всего создатели киноленты сняли 6 сезонов этого сериала, а в 2008 году вышел одноименный фильм «Секс в большом городе», который продолжил историю героинь, после чего в 2010 году появилось еще одно продолжение «Секс в большом городе 2».

Но Сара Джессика Паркер не ограничилась игрой только в роли Кэрри Брэдшоу. Параллельно с участием в сериале киноактриса снималась в комедии «Дадли Справедливый», мелодраме «Романтическое преступление», комедии «Привет семье!», мелодраме «Любовь и прочие неприятности», драме «Испытание», трагикомедии «Умники», романтической комедии «Супруги Морган в бегах», комедии «Я не знаю, как она делает это».

В этих кинофильмах Паркер исполняла главные роли и получала высокие оценки кинокритиков. Также за фильм «Привет семье» актрису номинировали на премию «Золотой глобус».

Постепенно сериалы становятся главными работами для американской киноактрисы.