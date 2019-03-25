Звезда «Крепостной» Наталка Денисенко рассказала, что ждет главных героев в новом сезоне сериала



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наталка Денисенко

Уже осенью телезрители увидят новые серии «Крепостной»

Поклонники сериала с нетерпением ждут новых серий, а Scocth продолжает рассказывать о главных героях сериала. В этот раз актриса Наталка Денисенко, которая сыграла соблазнительную артистку нежинского театра Ларису Яхонтову и любовницу Петра Червинского, раскроет некоторые детали предстоящего сезона.

«Моя героиня очень изменится. Я не могу рассказать, что именно случится. Но изменится не только внутренне, но и внешне. Очень значимые события будут происходить в ее жизни. Многие женщины мечтают, что с ними случится все именно так», - сохраняет интригу Наталка.

В ее жизни будет много интересных событий и персонажей. Кроме того, Наталка убеждена, что зрителям нужно переживать за главную героиню Катю, на долю которой выпали самые страшные испытания, и Натали Дорошенко.

«Мне очень нравится Анна Сагайдачная как актриса. А ее персонаж Натали – светлый, радостный человек, который хотел себе счастья и думал, что все будет прекрасно, но после замужества на ее долю выпало много испытаний. Она очень изменится во втором сезоне. Мне ее искренне жаль. Если Катерина страдает с самого начала сериала, в том числе из-за своего происхождения, то Натали очень веселая девушка, но не по своей воли на ее голову выпадает много тяжелых событий».

Второй сезон мучительно ждать не только зрителям, но и актерам, которые также не видели полностью смонтированный сериал. «Пишут в соцсетях «давайте сбросимся телеканалу Стб, чтобы они показали нам второй сезон поскорее», - смеется Наталка. – Однокурсницы, родственники, друзья просят рассказать, что будет дальше. Но, конечно, я не могу. Мне тоже хочется побыстрее увидеть новый сезон. Нужно немного подождать ждать, чтобы увидеть дальнейшие яркие интересные события и такие же невероятные кадры, красивые локации, сильную драматургию. Мы снимали и первый, и второй сезон одновременно, так что по качеству они не будут отличаться и будут на одинаково высоком уровне. Это было круто и будет круто. Я считаю, что ожидание еще больше подпитает наших зрителей».