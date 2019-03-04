В Рио-де-Жанейро начался зрелищный карнавал



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korrespondent.net

В Рио-де-Жанейро проходит традиционный бразильский карнавал

Он начался в пятницу, 1 марта, и всю неделю центральные улицы Рио-де-Жанейро будут парализованы.

Главное событие карнавала - конкурс-парад школ самбы, на котором 12 ведущих танцевальных школ страны соревнуются за звание победителя.

Каждый танцевальный коллектив готовит гигантскую платформу, украшенную яркими оригинальными декорациями.

Двигаясь по улицам Рио, они служат сценой, на которой ежедневно в течение 80 минут выступают танцоры, одетые в яркие костюмы.

Выступление школ самбы оценивает жюри из 40 судей, в него приглашают самых известных и авторитетных людей искусства Бразилии.

Они берут во внимание дизайн костюмов, сам танец и реализацию карнавальной темы. Итоги конкурса обнародуют в день завершения карнавала.

Ближе к ночи парад школ самбы заканчивается, весь город превращается в огромную самба-вечеринку под открытым небом.

Власти Рио-де-Жанейро прогнозируют, что в этом году на танцевальные шествия приедут посмотреть 7 млн человек, в том числе 1,5 млн иностранных туристов.

Джерело: 112.ua