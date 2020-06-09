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    Жизнь

    Племянница Софии Ротару вышла замуж и показала первые свадебные фото

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    Племянница Софии Ротару с мужем - Племянница Софии Ротару вышла замуж и показала первые свадебные фото
    Племянница Софии Ротару с мужем

    Мужем певицы стал хоккеист херсонского клуба «Дніпро»

    Племянница легендарной Софии Ротару, украинская певица Sonya Kay вышла замуж.

    Радостной новостью артистка поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав фото с любимым в свадебном наряде и заодно рассекретила имя своего избранника.

    Так, 7 июня знаменитость обменялась обетами вместе с известным украинским хоккеистом херсонского клуба «Дніпро» Олегом Петровым.

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    Племянница Софии Ротару вышла замуж и показала первые свадебные фото
    Племянница Софии Ротару вышла замуж и показала первые свадебные фото
    Племянница Софии Ротару вышла замуж и показала первые свадебные фото
    Племянница Софии Ротару вышла замуж и показала первые свадебные фото

    Со своей стороны, любимый Sonya Kay также поделился трогательным фото с женой. На нем исполнительница позировала сидя на стуле, а Олег стоял сзади, нежно обнимая избранницу. Для важного дня звезда выбрала нежное платье с глубоким декольте, а хоккеист – смокинг.

    Напомним, в ноябре в прошлом году Sonya Kay сообщила, что помолвлена. Знаменитость до последнего скрывала имя жениха, которым оказался украинский хоккеист Олег Петров. Пара планировала устроить роскошную свадьбу 7 июня 2020 года.

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