Племянница Софии Ротару вышла замуж и показала первые свадебные фото



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Племянница Софии Ротару с мужем

Мужем певицы стал хоккеист херсонского клуба «Дніпро»

Племянница легендарной Софии Ротару, украинская певица Sonya Kay вышла замуж.

Радостной новостью артистка поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав фото с любимым в свадебном наряде и заодно рассекретила имя своего избранника.

Так, 7 июня знаменитость обменялась обетами вместе с известным украинским хоккеистом херсонского клуба «Дніпро» Олегом Петровым.

Со своей стороны, любимый Sonya Kay также поделился трогательным фото с женой. На нем исполнительница позировала сидя на стуле, а Олег стоял сзади, нежно обнимая избранницу. Для важного дня звезда выбрала нежное платье с глубоким декольте, а хоккеист – смокинг.

Напомним, в ноябре в прошлом году Sonya Kay сообщила, что помолвлена. Знаменитость до последнего скрывала имя жениха, которым оказался украинский хоккеист Олег Петров. Пара планировала устроить роскошную свадьбу 7 июня 2020 года.