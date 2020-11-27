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    Шоу-биз

    Достоинство прикрыл халатом. Обнаженный Макс Барских восхитил поклонниц (фото)

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    Певец Макс Барских - Достоинство прикрыл халатом. Обнаженный Макс Барских восхитил поклонниц (фото)
    Певец Макс Барских
    instagram.com/max_barskih/

    После просмотра фото фанатки пожаловались на бессонницу

    Популярный певец Макс Барских изрядно озадачил поклонниц своим новым фото.

    В своей Instagram-Stories 30-летний артист опубликовал фото, сделанное в ванной комнате гостиничного номера, на котором показал несколько больше, чем обычно.

    На опубликованном Селфи Макс позирует только в белом банном халате, который пикантно раскрыл, демонстрируя свое мускулистое полностью обнаженное тело. Впрочем, интимное место певец игриво прикрыл.

    instagram.com/max_barskih/.

    instagram.com/max_barskih/.

    Поклонницы артиста были в восторге от снимка, но не скрывали своего смущения.

    «Пожалуй, халат лишний!», «Оу, неожиданное фото! Я даже покраснела», «Макс, зачем ты так, я теперь не усну!», - комментируют фанатки певца.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

    Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес селфи
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