Достоинство прикрыл халатом. Обнаженный Макс Барских восхитил поклонниц (фото)

После просмотра фото фанатки пожаловались на бессонницу

Популярный певец Макс Барских изрядно озадачил поклонниц своим новым фото.

В своей Instagram-Stories 30-летний артист опубликовал фото, сделанное в ванной комнате гостиничного номера, на котором показал несколько больше, чем обычно.

На опубликованном Селфи Макс позирует только в белом банном халате, который пикантно раскрыл, демонстрируя свое мускулистое полностью обнаженное тело. Впрочем, интимное место певец игриво прикрыл.

instagram.com/max_barskih/.

Поклонницы артиста были в восторге от снимка, но не скрывали своего смущения.

«Пожалуй, халат лишний!», «Оу, неожиданное фото! Я даже покраснела», «Макс, зачем ты так, я теперь не усну!», - комментируют фанатки певца.

Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.