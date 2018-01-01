Джамала: От того, что Зианджа стала женщиной, мое отношение к ней не изменилось

Победительница «Евровидения-2016» считает, что Зиандже нужно помочь полностью раскрыться

Украинская певица и звездный тренер шоу «Голос країни» прокомментировала появление на сцене проекта артиста-трансгендера. По мнению Джамалы, нельзя акцентировать внимание на прошлом экс-Бориса Апреля. [READ_MORE] «Считаю, Зианджу нужно оценивать, как певицу. У нее есть прошлое, она была известна как Борис Апрель. Но



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Джамала и Зианджа

Победительница «Евровидения-2016» считает, что Зиандже нужно помочь полностью раскрыться

Украинская певица и звездный тренер шоу «Голос країни» прокомментировала появление на сцене проекта артиста-трансгендера.

По мнению Джамалы, нельзя акцентировать внимание на прошлом экс-Бориса Апреля.

«Считаю, Зианджу нужно оценивать, как певицу. У нее есть прошлое, она была известна как Борис Апрель. Но мне важно, чтобы она раскрывалась как артистка. От того, что Зианджа стала женщиной, мое отношение к этой исполнительнице не изменилось. Я ее оцениваю, как участника проекта «Голос країни», - отменила Джамала во время онлайн-конференции на сайте КП в Украине.

Также артистка отметила, что важно делать акцент на том, что проект «Голос країни» создан и для профессионалов, и для не профессионалов, для людей разной ориентации, религиозных предпочтений.

Напомним, что появление трансгендера на вокальном шоу вызвало резонанс в соцсетях. Сначала артистке удалось развернуть всех четырех судей, а потом, произошел неприятный инцидент. Звездный тренер проекта украинская певица Тина Кароль назвала пение Зианджы «фаст-фудом». Поклонники украинского трансгендера были возмущены таким отношением и устроили настоящую травлю Тине Кароль в соцсетях.

Однако, украинская певица поспешила оправдаться и разъяснила украинским поклонникам проекта, что имелось ввиду.

«Что подразумевается под словом фастфуд? Есть такое выражение в шоу-бизнесе. Это то, что сиюминутно здесь и сейчас продается, приносит рейтинг. Фастфудом называют хайповые новости, песни. Неважно, сколько они будут звучать, главное, что они здесь и сейчас создали прецедент. Потап – мастер вести и созидать такие проекты. У него талант», – отметила Кароль.