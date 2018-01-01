  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Джамала призналась, как беременность повлияла на ее отношения с мужем

    В ожидании ребенка певица заметила много перемен в своей жизни и отношениях
    Победительница «Евровидения-2016» Джамала рассказала, как беременность повлияла на ее образ жизни и отношения с мужем. Артистка отмечает, что ее супруг относится с понимаем к тому, что она иногда не успевает приготовить ужин или справиться с какими-то другими домашними делами. «Жить стало веселее и во многом легче. Счастье стало
    • Сьогодні, 17:11
    • Розсилка
    Джамала
    Джамала

    В ожидании ребенка певица заметила много перемен в своей жизни и отношениях

    Победительница «Евровидения-2016» Джамала рассказала, как беременность повлияла на ее образ жизни и отношения с мужем. Артистка отмечает, что ее супруг относится с понимаем к тому, что она иногда не успевает приготовить ужин или справиться с какими-то другими домашними делами.

    «Жить стало веселее и во многом легче. Счастье стало в два раза больше. Мой муж ко всему относится с пониманием. Например, если я не успела приготовить ужин, мы можем сходить в кафе. Мы прислушиваемся друг к другу, наши отношения построены на доверии. Все делаем сообща, советуемся по поводу всех важных вопросов и всегда находим компромисс. В общем, объединяем все без проблем», - говорит Джамала.

    В некотором смысле беременность преобразила и саму певицу. «Специалисты считают, что женский голос по-настоящему раскрывается только после родов. В итальянской оперной музыке даже есть отметки на партитурах: «Вокалисткам, которые не рожали, петь эти партии запрещается». Удивительно, но мой голос действительно звучит по-другому: он стал «плотнее», - отмечает звезда.

    Также тренер «Голосу країни-8» отметила, что на «слепых прослушиваниях» я никому не говорила о том, что беременна. «Не хотела никаких привилегий. Съемки проходили в обычном режиме. Беременность – не болезнь, все женщины работают в этот период. Наоборот, это вдохновляет», - отметила артистка.

    Вместе с тем она очень тепло вспоминает участников предыдущих сезонов этого шоу. «Мы переписываемся в социальных сетях. Они регулярно присылают мне свои песни, спрашивают мое мнение. В восьмом сезоне я изменила свое отношение к выбору участников. Раньше я много внимания уделяла поиску профессиональных исполнителей. Сейчас у меня в команде совершенно разные вокалисты, многие из которых ранее не занимались музыкой. Я решила, что лучше взять в команду людей, с которыми придется больше работать, начать все с нуля: у них есть большое желание и богатая вокальная природа», - рассказывает Джамала.

    Джерело: ТСН

    Читайте також
    Джамала образ жизни дети звезд Украинская музыка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ