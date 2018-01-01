Джамала призналась, как беременность повлияла на ее отношения с мужем

В ожидании ребенка певица заметила много перемен в своей жизни и отношениях

Победительница «Евровидения-2016» Джамала рассказала, как беременность повлияла на ее образ жизни и отношения с мужем. Артистка отмечает, что ее супруг относится с понимаем к тому, что она иногда не успевает приготовить ужин или справиться с какими-то другими домашними делами. «Жить стало веселее и во многом легче. Счастье стало



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Джамала

В ожидании ребенка певица заметила много перемен в своей жизни и отношениях

Победительница «Евровидения-2016» Джамала рассказала, как беременность повлияла на ее образ жизни и отношения с мужем. Артистка отмечает, что ее супруг относится с понимаем к тому, что она иногда не успевает приготовить ужин или справиться с какими-то другими домашними делами.

«Жить стало веселее и во многом легче. Счастье стало в два раза больше. Мой муж ко всему относится с пониманием. Например, если я не успела приготовить ужин, мы можем сходить в кафе. Мы прислушиваемся друг к другу, наши отношения построены на доверии. Все делаем сообща, советуемся по поводу всех важных вопросов и всегда находим компромисс. В общем, объединяем все без проблем», - говорит Джамала.

В некотором смысле беременность преобразила и саму певицу. «Специалисты считают, что женский голос по-настоящему раскрывается только после родов. В итальянской оперной музыке даже есть отметки на партитурах: «Вокалисткам, которые не рожали, петь эти партии запрещается». Удивительно, но мой голос действительно звучит по-другому: он стал «плотнее», - отмечает звезда.

Также тренер «Голосу країни-8» отметила, что на «слепых прослушиваниях» я никому не говорила о том, что беременна. «Не хотела никаких привилегий. Съемки проходили в обычном режиме. Беременность – не болезнь, все женщины работают в этот период. Наоборот, это вдохновляет», - отметила артистка.

Вместе с тем она очень тепло вспоминает участников предыдущих сезонов этого шоу. «Мы переписываемся в социальных сетях. Они регулярно присылают мне свои песни, спрашивают мое мнение. В восьмом сезоне я изменила свое отношение к выбору участников. Раньше я много внимания уделяла поиску профессиональных исполнителей. Сейчас у меня в команде совершенно разные вокалисты, многие из которых ранее не занимались музыкой. Я решила, что лучше взять в команду людей, с которыми придется больше работать, начать все с нуля: у них есть большое желание и богатая вокальная природа», - рассказывает Джамала.

Джерело: ТСН