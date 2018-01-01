Сексолог оценил привлекательность сменившей пол Зианджи

По мнению психолога, экс-Борис Апрель после смены пола стал выглядеть намного сексуальнее

По мнению психотерапевта, семейного психолога, сексолога Александра Коломийчука, экс-Борис Апрель, который недавно начал выступать в украинском шоу «Голос країни» под псевдонимом Зианджа, стал привлекательнее в результате смены пола. Специалист отметил, что экс-Борис Апрель пережил очень непростой процесс принятия себя и внутренней



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Зианджа

По мнению психолога, экс-Борис Апрель после смены пола стал выглядеть намного сексуальнее

По мнению психотерапевта, семейного психолога, сексолога Александра Коломийчука, экс-Борис Апрель, который недавно начал выступать в украинском шоу «Голос країни» под псевдонимом Зианджа, стал привлекательнее в результате смены пола.

Специалист отметил, что экс-Борис Апрель пережил очень непростой процесс принятия себя и внутренней трансформации.

Сексолог сравнил внимание к человеку, сменившему пол, с экспонатом кунсткамеры – «места, где собирают диковинные вещи, иногда отталкивающие и пугающие, но невероятно интересные». «Людям хочется посмотреть в замочную скважину. Есть какие-то запретные вещи, особенно те, которые касаются сексуальности. Это тема-табу, люди чувствуют себя в ней очень неуверенно. И это тоже вызывает интерес», - отметил психолог.

Комментируя критику разных людей в отношении Зианджи, психолог заметил, что «трансфобия – частный случай ксенофобии, - когда люди боятся того, чего они не понимают и испытывают агрессию по отношению к этому».

Джерело: Обозреватель