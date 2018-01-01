  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Сексолог оценил привлекательность сменившей пол Зианджи

    По мнению психолога, экс-Борис Апрель после смены пола стал выглядеть намного сексуальнее
    По мнению психотерапевта, семейного психолога, сексолога Александра Коломийчука, экс-Борис Апрель, который недавно начал выступать в украинском шоу «Голос країни» под псевдонимом Зианджа, стал привлекательнее в результате смены пола. Специалист отметил, что экс-Борис Апрель пережил очень непростой процесс принятия себя и внутренней
    • Сьогодні, 12:04
    • Розсилка
    Зианджа
    Зианджа

    По мнению психолога, экс-Борис Апрель после смены пола стал выглядеть намного сексуальнее

    По мнению психотерапевта, семейного психолога, сексолога Александра Коломийчука, экс-Борис Апрель, который недавно начал выступать в украинском шоу «Голос країни» под псевдонимом Зианджа, стал привлекательнее в результате смены пола.

    Специалист отметил, что экс-Борис Апрель пережил очень непростой процесс принятия себя и внутренней трансформации.  

    Сексолог сравнил внимание к человеку, сменившему пол, с экспонатом кунсткамеры – «места, где собирают диковинные вещи, иногда отталкивающие и пугающие, но невероятно интересные». «Людям хочется посмотреть в замочную скважину. Есть какие-то запретные вещи, особенно те, которые касаются сексуальности. Это тема-табу, люди чувствуют себя в ней очень неуверенно. И это тоже вызывает интерес», - отметил психолог.

    Комментируя критику разных людей в отношении Зианджи, психолог заметил, что «трансфобия – частный случай ксенофобии, - когда люди боятся того, чего они не понимают и испытывают агрессию по отношению к этому».

    Читайте также: Экс-Борис Апрель откровенно рассказал о смене пола и жизни в Америке.

    Джерело: Обозреватель

    Читайте також
    Голос країни Украинская музыка самые сексуальные Зианджа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ