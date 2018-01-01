Казак произвел фурор на передаче «Голос країни-8»

Артист впечатлил членов жюри аутентичным пением

В ходе очередного выпуска популярного шоу «Голос країни-8» выступил 38-летний казак Сиромаха из Днепра. Он исполнил украинскую народную песню «Засвіт встали козаченьки». При этом он аккомпанировал себе на фисгармонии. Его оригинальный вокал подкреплялся партией ударных, сообщает «Главком». Судей привлекло его

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Казак Сиромаха

Артист впечатлил членов жюри аутентичным пением

В ходе очередного выпуска популярного шоу «Голос країни-8» выступил 38-летний казак Сиромаха из Днепра. Он исполнил украинскую народную песню «Засвіт встали козаченьки». При этом он аккомпанировал себе на фисгармонии. Его оригинальный вокал подкреплялся партией ударных, сообщает «Главком».

Судей привлекло его аутентичное пение. Ему удалось развернуть сразу четыре кресла членов жюри. Здороваясь с членами жюри, мужчина крикнул: «Слава Україні!», услышав в ответ: «Героям слава!». Кроме того, он продемонстрировал искусство владения кнутом, напугав Джамалу. Ее же он и выбрал в качестве звездного наставника.

Известно, что у Сиромахи есть трое детей, которых он воспитывает в казацких правилах. «Несмотря на владение искусством сабли, лучше всего у меня получается петь», — уточнил артист.