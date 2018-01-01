Беременная Джамала призналась, что написала колыбельную

Украинская артистка рассказала о приятных хлопотах и отношениях с супуругом

Украинской певице и победительнице международного песенного конкурса «Евровидение-2016» не сидится на месте. Беременная артистка постоянно находится в движении: съемки «Голоса Країни», работа в студии, фотосессии. Но при этом, Джамала не забывает и том, что скоро появится на свет маленький человечек, для



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Джамала

Украинская артистка рассказала о приятных хлопотах и отношениях с супуругом

Украинской певице и победительнице международного песенного конкурса «Евровидение-2016» не сидится на месте. Беременная артистка постоянно находится в движении: съемки «Голоса Країни», работа в студии, фотосессии. Но при этом, Джамала не забывает и том, что скоро появится на свет маленький человечек, для комфортной жизни которого необходимо сделать многое.

Во время онлайн-конференции на сайте КП в Украине, артистка призналась, что успела не только придумать имя для будущего малыша, но и написала колыбельную. Также Джамала планирует переехать в новую квартиру, которою ей после победы в международном песенном конкурсе «Евровидение-2016» подарили столичные власти.

«Вся эта история еще в процессе, и даст бог, все будет. Но мы пока не переехали. Там идет ремонт», - отметила певица.

Также украинская певица рассказала о своих отношениях с супругом. По словам Джамалы, он главный друг и советчик. При этом, артистка уточнила, что очень дорожит мнением Бекира.

«Я прислушиваюсь к нему, а он ко мне. И дай бог сохранить эту гармонию. Признаюсь, что я не сильный эксперт в семейной жизни, мало времени прошло после свадьбы. Но я могу сказать, как я это вижу: мои ровесники практически все в разводе, 95 процентов пар разошлись. Такое ощущение, что или поспешили, или каждый друг от друга очень многого хочет. Тут действительно нужно понять, что людей идеальных не бывает и не может быть. Нужно искать положительные стороны даже в том, что тебя, возможно, способно оттолкнуть на первый взгляд», - рассказала артистка.

Напомним, что в недавнем интервью Кате Осадчей, Джамала призналась, что планирует стать мамой до старта прямых эфиров шоу « Голос Країни»