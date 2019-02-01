52-летняя Джанет Джексон выглядит так же, как 25 лет назад
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Хотя Дженет Джексон выступает на сцене уже около тридцати лет, в ее карьере были не только позитивные периоды
Особенно сложным было для певицы время, проведенное в браке с арабским бизнесменом Виссамом аль-Маном: она поправилась, перестала появляться на публике, а после развода рассказала, что подвергалась психологическому насилию со стороны экс-супруга.
Однако теперь знаменитость привела себя в форму, сбросив более 30 килограммов, вернулась к активной гастрольной деятельности и к светской жизни.
На днях поклонники звезды убедились в этом, когда она появилась на The Carnival: Choreographer's Ball — популярном в США шоу лучших хореографов. Джанет предстала перед фотографами в новом образе, который явно продемонстрировал, что тяжелый период в жизни певицы позади.
Кроме того. некоторые поклонники отметили, что Джексон не только похудела, но и помолодела. И, действительно, на новых снимках она выглядит почти также, как 25 лет назад.
Джерело: graziamagazine.ru