  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    52-летняя Джанет Джексон выглядит так же, как 25 лет назад

    • Розсилка
    Джанет Джексон - 52-летняя Джанет Джексон выглядит так же, как 25 лет назад
    Джанет Джексон

    Хотя Дженет Джексон выступает на сцене уже около тридцати лет, в ее карьере были не только позитивные периоды

    Особенно сложным было для певицы время, проведенное в браке с арабским бизнесменом Виссамом аль-Маном: она поправилась, перестала появляться на публике, а после развода рассказала, что подвергалась психологическому насилию со стороны экс-супруга.

    Однако теперь знаменитость привела себя в форму, сбросив более 30 килограммов, вернулась к активной гастрольной деятельности и к светской жизни.


    5b11510805b7f2c1cc7f5dd25f6270f2_fitted_740x1500

    На днях поклонники звезды убедились в этом, когда она появилась на The Carnival: Choreographer's Ball — популярном в США шоу лучших хореографов. Джанет предстала перед фотографами в новом образе, который явно продемонстрировал, что тяжелый период в жизни певицы позади.

    Кроме того. некоторые поклонники отметили, что Джексон не только похудела, но и помолодела. И, действительно, на новых снимках она выглядит почти также, как 25 лет назад.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    знаменитости певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ