Дженнифер Лопес в белом боди и туфлях прилегла на рояль (фото)



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Дженнифер Лопес

49-летняя актриса и певица в очередной раз поразила поклонников своей сексуальностью

Любовь творит чудеса! Совсем недавно Дженнифер Лопес согласилась выйти замуж за Алекса Родригеса и судя по всему, перемены в жизни артистки дают о себе знать и в творчестве. Совсем недавно Джей Ло анонсировала фильм со своим участием, в котором она играет роль стриптизерши-мошенницы по имени Рамона. В образе своей героини певица уже не раз мелькала перед фотографами и даже делилась им в социальных сетях..

А сегодня, певица и актриса опубликовала кадр, который был сделан для американского бренда «фестивальной» одежды Pretty Little Thing. Ради кадра знаменитость прилегла на белый рояль в весьма соблазнительном образе. Она примерила облегающее боди, колготки в сетку со стразами, а также прозрачные туфли, которые популярны среди танцовщиц у пилона. Модное сочетание знаменитость дополнила широким чокером из кристаллов и массивными серьгами.

instagram.com/jlo

Для фотосессии визажисты сделали достаточно интенсивный макияж Лопес — они нанесли большое количество бронзера и подвели глаза. Волосы стилисты собрали в в высокий хвост, зафиксировав их блестящей широкой резинкой, как в эпоху девяностых.

«Зима близко. Очень нравится, что новая коллекция Pretty Little Thing вся белая. Оно вдохновлена моим новым клипом Medicine», — написала Ло в Instagram, заодно пошутив про премьеру нового сезона «Игры престолов».

Джерело: graziamagazine.ru