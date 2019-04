Джонни Депп может потерять роль в «Фантастических тварях» из-за новых обвинений Эмбер Херд

Только недавно казалось, что Джонни Депп готовится очистить свое имя и доказать, что никакого рукоприкладства по отношению к Эмбер Херд никогда не было, как его бывшая супруга снова выступила с обвинениями

Актриса Эмбер Херд настаивала на том, что становилась жертвой агрессивного поведения бывшего мужа, написала откровенное письмо и даже показала фотографии её якобы разгромленной им гардеробной. После всех этих событий, по данным издания Page Six, Депп рискует попрощаться с франшизой «Фантастические твари».

В последние несколько месяцев СМИ следят за разбирательством между Джонни Деппом и Эмбер Херд. В январе актёр собрал и предоставил суду доказательную базу, в которую вошли показания свидетелей и полицейских, а также видеоматериалы.

Всё перечисленное должно было доказать, что заявления Херд и таблоидов были ложными. Однако актриса не стала бездействовать и помимо встречных обвинений и откровений о пережитых ужасах предоставила фотографии своей гардеробной, которую, по словам Эмбер, в порыве ярости разрушил именно Депп. Фотографии погрома были сделаны сестрой Херд Уитни в марте 2015 года, через пару месяцев после свадьбы бывших супругов.

When you all will have enough? #AmberHeard #JUSTICEFORAMBERHEARD pic.twitter.com/mywQHKw1lK