Джонни Депп может потерять роль в «Фантастических тварях» из-за новых обвинений Эмбер Херд



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Джонни Депп и Эмбер Херд

Только недавно казалось, что Джонни Депп готовится очистить свое имя и доказать, что никакого рукоприкладства по отношению к Эмбер Херд никогда не было, как его бывшая супруга снова выступила с обвинениями

Актриса Эмбер Херд настаивала на том, что становилась жертвой агрессивного поведения бывшего мужа, написала откровенное письмо и даже показала фотографии её якобы разгромленной им гардеробной. После всех этих событий, по данным издания Page Six, Депп рискует попрощаться с франшизой «Фантастические твари».

В последние несколько месяцев СМИ следят за разбирательством между Джонни Деппом и Эмбер Херд. В январе актёр собрал и предоставил суду доказательную базу, в которую вошли показания свидетелей и полицейских, а также видеоматериалы.

Всё перечисленное должно было доказать, что заявления Херд и таблоидов были ложными. Однако актриса не стала бездействовать и помимо встречных обвинений и откровений о пережитых ужасах предоставила фотографии своей гардеробной, которую, по словам Эмбер, в порыве ярости разрушил именно Депп. Фотографии погрома были сделаны сестрой Херд Уитни в марте 2015 года, через пару месяцев после свадьбы бывших супругов.

Несмотря на то, что адвокаты Джонни спокойно отреагировали на снимки, заметив, что они не являются надёжным доказательством вины их клиента, студия Warner Bros. встревожилась не на шутку. Портал Page Six получил информацию, что руководители студии обеспокоены критикой в сторону актёра и не знают, как действовать в этой ситуации. Кастинг Деппа одобрила автор франшизы «Фантастические твари» Джоан Роулинг, но прошлый фильм получил низкие оценки от критиков и не собрал ожидаемой суммы в прокате, а скандалы вокруг главной звезды фильма могут плохо сказаться на следующих частях серии.

Джерело: popcornnews