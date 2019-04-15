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    Шоу-биз

    Селена Гомес впервые после нервного срыва вернулась на сцену и спела под фонограмму

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    Селена Гомес - Селена Гомес впервые после нервного срыва вернулась на сцену и спела под фонограмму
    Селена Гомес

    Певица исполнила хит Taki Taki на фестивале Coachella

    Прошлый год был для Селены Гомес непростым. Звезда мировой поп-музыки пережила нервный срыв, после чего загремела в психиатрическую клинику.

    Возвращаться к своей профессиональной жизни Гомес постепенно начала только в январе 2019 года. Именно тогда она и сделала первый за длительное время пост в своем Instagram, который насчитывает почти 150 миллионов подписчиков.

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    Селена Гомес впервые после нервного срыва вернулась на сцену и спела под фонограмму
    Селена Гомес впервые после нервного срыва вернулась на сцену и спела под фонограмму
    Селена Гомес впервые после нервного срыва вернулась на сцену и спела под фонограмму
    Селена Гомес впервые после нервного срыва вернулась на сцену и спела под фонограмму
    Селена Гомес впервые после нервного срыва вернулась на сцену и спела под фонограмму
    Селена Гомес впервые после нервного срыва вернулась на сцену и спела под фонограмму
    Селена Гомес впервые после нервного срыва вернулась на сцену и спела под фонограмму
    Селена Гомес впервые после нервного срыва вернулась на сцену и спела под фонограмму
    Селена Гомес впервые после нервного срыва вернулась на сцену и спела под фонограмму
    Селена Гомес впервые после нервного срыва вернулась на сцену и спела под фонограмму
    Селена Гомес впервые после нервного срыва вернулась на сцену и спела под фонограмму
    Селена Гомес впервые после нервного срыва вернулась на сцену и спела под фонограмму

    При этом выступать перед публикой Селена не спешила. Каково же было удивление поклонников, когда 26-летняя певица появилась на сцене вместе с Карди Би, ди-джеем Snake и латиноамериканским певцом Ozuna во время исполнения хита Taki Taki на фестивале Coachella в Калифорнии.

    Впрочем, в отличие от других артистов, которые пели вживую, Гомес пока решила обойтись фонограммой. Видео с концерта уже появилось на YouTube.

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