Селена Гомес впервые после нервного срыва вернулась на сцену и спела под фонограмму



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Селена Гомес

Певица исполнила хит Taki Taki на фестивале Coachella

Прошлый год был для Селены Гомес непростым. Звезда мировой поп-музыки пережила нервный срыв, после чего загремела в психиатрическую клинику.

Возвращаться к своей профессиональной жизни Гомес постепенно начала только в январе 2019 года. Именно тогда она и сделала первый за длительное время пост в своем Instagram, который насчитывает почти 150 миллионов подписчиков.

При этом выступать перед публикой Селена не спешила. Каково же было удивление поклонников, когда 26-летняя певица появилась на сцене вместе с Карди Би, ди-джеем Snake и латиноамериканским певцом Ozuna во время исполнения хита Taki Taki на фестивале Coachella в Калифорнии.

Впрочем, в отличие от других артистов, которые пели вживую, Гомес пока решила обойтись фонограммой. Видео с концерта уже появилось на YouTube.

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