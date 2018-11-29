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    Шоу-биз

    Том Круз и Кристофер Маккуорри уже планируют «Миссия невыполнима 7»

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    Том Круз и Кристофер Маккуорри уже планируют «Миссия невыполнима 7»

    Не успела нога Тома Круза зажить после перелома на съемках шестого фильма франшизы, как создатели истории о похождениях Итана Ханта уже начали планировать следующий фильм

    Еще в августе этого года режиссер сомневался в том, что возглавит создание «Миссии невыполнима 7», то после успеха предыдущей части, очевидно, что продолжение под его руководством не заставит себя ждать.

    Кристофер Маккуорри в ответах на вопросы фанатов заявил, что собирается поработать над седьмой частью популярной серии. По его словам, у творческой команды уже есть несколько отличных идей, требующих реализации, а также длинный список актеров, с которыми режиссер хотел бы поработать.

    «Есть много экстраординарных актеров, сотрудничать с которыми было бы для меня честью. Одна из них Кейт Бланшетт», - признался Маккуорри.

    Постановщик также рассказал, что думает по поводу новой номинации премии «Оскара» для блокбастеров: «Я рад, что эта идея не прижилась. Есть фильмы для развлечения, и фильмы, заставляющие задуматься. Их нужно разделять». По словам Маккуорри отдельной номинации заслуживают постановщики и координаторы трюков, которые творят не меньшее искусство.

    «Миссия невыполнима: Последствия» хорошо показала себя в прокате, заработав 791 млн долларов и получив множество положительных отзывов от зрителей и критиков. Успех картины гарантировал зрителям выход новой части, но пока неизвестно, когда создатели приступят к разработке проекта.

    Джерело: Киноафиша

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