Для всей семьи: новогодняя коллекция H&M



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vogue.ua

В преддверии новогодних праздников шведский бренд H&M представляет новогоднюю рекламную кампанию в формате мини-сериала из шести эпизодов

Режиссером проекта стал Мэтт Пьемонт, а главными героями модель Грейс Элизабет, блогеры-двойняшки Элизабет и Виктория Леонхарт, актриса Обри Плаза, модель и музыкант Адонис Боссо, модель и актер Эрик Рутерфорд. Каждая серия посвящена гостям импровизированной гостиницы Mauritz, где разнообразие коллекции демонстрируется в коротких историях из жизни неординарных героев.

«Новогодний период насыщен событиями, которые предполагают частую смену образов. Мы создали всеобъемлющую коллекцию: и для дискотек, и для отдыха в кругу семьи. Все изделия станут прекрасными подарками, однако у вас может возникнуть соблазн оставить их себе», — рассказывает Пернилла Вольфархт, дизайн-директор H&M.

Коллекция получилась атмосферной и в то же время универсальной: среди моделей есть праздничные образы для ярких вечеринок и супермягкий уютный трикотаж на каждый день. В новогоднюю капсулу вошли образы для каждого члена семьи. Так, для женщин появился уютный oversized-трикотаж в жизнерадостных оттенках, платья свободного кроя, кружевные и шифоновые блузы, а также юбки и брюки в традиционную клетку. В то время как мужчины могут найти одежду спокойных тонов, украшенную праздничными паттернами и графическими рисунками.

Не забыл бренд и о детях: в коллекции представлены образы в классическую клетку и полоску, а также обилие жаккардовых тканей/ Наряды также декорированы блестками, пайетками, кружевом и фановыми принтами, которые так нравятся детям.

Как бонус – новая коллекция предлагает множество необычных идей для подарков, которыми будет приятно порадовать близких.

Джерело: vogue.ua