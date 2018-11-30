Пил и ходил к проституткам: Джеки Чан шокировал сеть откровенными признаниями



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Джеки Чан

Актер вспомнил как изменял своей жене Лень и во время очередной ссоры схватил маленького сына Джейси и швырнул через всю комнату

Китайский актер Джеки Чан выпустил книгу мемуаров «Never Grow Up» в которой признался, что на протяжении многих лет был «настоящим подлецом» по отношению к своим близким, в частности к женщинам и детям.

Самые яркие выдержки из книги, в которых говориться об алкоголе, проститутках и насилии в жизни 64-летнего актера, приводит The Daily Mail.

«Я начал постоянно носить с собой крупные суммы наличными. После того, как ты пожил в бедности, деньги дают тебе уверенности. Мне нравилось, чтобы вокруг меня было много людей, каждый раз садился за стол с большой компанией. Лет десять назад я за один год потратил два миллиона долларов на оплату еды для других людей. Я делал экстравагантные подарки: часы, машины, кожаные куртки ручной работы», - вспомнил актер.

Джеки Чан разъезжал за рулем в нетрезвом состоянии и разбил не одно дорогое авто. Даже купил себе тигренка, который затем вырос и ранил хозяину лицо.

По словам Чана, в глубине души он оставался очень неуверенным в себе человеком. Тот, кого в детстве презирали богатые мальчишки, просто озверевал от любого проявления снобизма.

Актер вспомнил как изменял своей жене Лень и во время очередной ссоры с ней, схватил их маленького сына Джейси и швырнул через всю комнату.

«Я не был хорошим отцом или хорошим человеком, но выполнял свой долг по отношению к моему сыну и его матери», - отметил Джеки.

Тем не менее, искупление Чана не распространяется на его дочь Этту, которая родилась от интрижки Чана с актрисой. Этого ребенка кинозвезда в своих мемуарах даже не упомянул.

Как известно, Джеки признал дочь, но не принимает никакого участия в ее жизни. По словам Этти, которая является открытой лесбиянкой и недавно вышла замуж за свою девушку, вся ее семья отреклась от нее из-за нетрадиционной ориентации. Дочь кинозвезды-мультимиллионера пыталась совершить самоубийство и некоторое время даже жила на улице.

Джерело: Табло ID