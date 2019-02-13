Жених Хайди Клум случайно проговорился о пятой беременности своей возлюбленной



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Хайди Клум и Том Каулитц

Вольфганг Йооп сообщил, что 45-летняя модель ждет пятого ребенка.

На днях выяснилось, что культовая супермодель Клум и ее возлюбленный, музыкант Том Каулитц утаили от поклонников радостную новость. Известный дизайнер одежды Вольфганг Йооп в недавнем интервью сообщил, что его близкая подруга, 45-летняя модель, ждет ребенка от своего жениха. Модельер заверил, что радостной новостью с ним поделился лично Том Каулитц. По его словам, сейчас Хайди находится на ранних сроках беременности, об этом сообщает издание RTL.

Отметим, что Вольфганг уже много лет дружит с моделью. Они одно время вместе вели немецкий аналог шоу «Топ-модели по‑американски», а также Клум не раз выходила в свет в нарядах от именитого кутюрье. Пока модель и ее избранник официально не объявили о приближающемся пополнении в семье. Если слова Йоопа окажутся правдой, то для Тома этот ребенок станет первым, а вот для Хайди пятым. Напомним, что от прошлых отношений у Клум есть четверо детей: две девочки и два мальчика.



