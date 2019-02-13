  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Жених Хайди Клум случайно проговорился о пятой беременности своей возлюбленной

    • Розсилка
    Хайди Клум и Том Каулитц - Жених Хайди Клум случайно проговорился о пятой беременности своей возлюбленной
    Хайди Клум и Том Каулитц

    Вольфганг Йооп сообщил, что 45-летняя модель ждет пятого ребенка.

    На днях выяснилось, что культовая супермодель Клум и ее возлюбленный, музыкант Том Каулитц утаили от поклонников радостную новость. Известный дизайнер одежды Вольфганг Йооп в недавнем интервью сообщил, что его близкая подруга, 45-летняя модель, ждет ребенка от своего жениха. Модельер заверил, что радостной новостью с ним поделился лично Том Каулитц.  По его словам, сейчас Хайди находится на ранних сроках беременности, об этом сообщает издание RTL.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Жених Хайди Клум случайно проговорился о пятой беременности своей возлюбленной
    Жених Хайди Клум случайно проговорился о пятой беременности своей возлюбленной
    Жених Хайди Клум случайно проговорился о пятой беременности своей возлюбленной
    Жених Хайди Клум случайно проговорился о пятой беременности своей возлюбленной
    Жених Хайди Клум случайно проговорился о пятой беременности своей возлюбленной
    Жених Хайди Клум случайно проговорился о пятой беременности своей возлюбленной
    Жених Хайди Клум случайно проговорился о пятой беременности своей возлюбленной
    Жених Хайди Клум случайно проговорился о пятой беременности своей возлюбленной
    Жених Хайди Клум случайно проговорился о пятой беременности своей возлюбленной

    Отметим, что Вольфганг уже много лет дружит с моделью. Они одно время вместе вели немецкий аналог шоу «Топ-модели по‑американски», а также Клум не раз выходила в свет в нарядах от именитого кутюрье. Пока модель и ее избранник официально не объявили о приближающемся пополнении в семье. Если слова Йоопа окажутся правдой, то для Тома этот ребенок станет первым, а вот для Хайди пятым. Напомним, что от прошлых отношений у Клум есть четверо детей: две девочки и два мальчика.

     Читайте также: Лучшие наряды звезд на красной дорожке BAFTA-2019.


    знаменитости модель шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ