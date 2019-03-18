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    Шоу-биз

    Соблазнительная жена Джастина Бибера похвасталась идеальной фигурой на пляже

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    <p>Джастин и Хейли Бибер</p> <p>Фото: соцсети</p> - Соблазнительная жена Джастина Бибера похвасталась идеальной фигурой на пляже

    Джастин и Хейли Бибер

    Фото: соцсети

    Модель похвасталась правильными формами

    Знаменитый 25-летний певец Джастин Бибер отдохнул на общественном пляже вместе с 22-летней женой Хейли Бибер. Супруги взяли с собой и нового члена семьи - щенка йоркширского терьера.

    Джастин выбрал для купания серо-синие шорты, а Хейли предстала в розовом бикини и клетчатой рубашке. Пляжный образ дочери актера Стивена Болдуина дополнили серьги-кольца и пучок.

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    Соблазнительная жена Джастина Бибера похвасталась идеальной фигурой на пляже
    Соблазнительная жена Джастина Бибера похвасталась идеальной фигурой на пляже
    Соблазнительная жена Джастина Бибера похвасталась идеальной фигурой на пляже
    Соблазнительная жена Джастина Бибера похвасталась идеальной фигурой на пляже
    Соблазнительная жена Джастина Бибера похвасталась идеальной фигурой на пляже
    Соблазнительная жена Джастина Бибера похвасталась идеальной фигурой на пляже
    Соблазнительная жена Джастина Бибера похвасталась идеальной фигурой на пляже
    Соблазнительная жена Джастина Бибера похвасталась идеальной фигурой на пляже
    Соблазнительная жена Джастина Бибера похвасталась идеальной фигурой на пляже
    Фото: соцсети

    Звездная пара расположилась на песке рядом с другими отдыхающими. Певец и модель сидели на берегу и о чем-то разговаривали, не обращая внимания на репортеров.

     

    знаменитости модель шоу-бизнес
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