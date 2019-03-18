Соблазнительная жена Джастина Бибера похвасталась идеальной фигурой на пляже
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Розсилка
Джастин и Хейли Бибер
Фото: соцсети
Модель похвасталась правильными формами
Знаменитый 25-летний певец Джастин Бибер отдохнул на общественном пляже вместе с 22-летней женой Хейли Бибер. Супруги взяли с собой и нового члена семьи - щенка йоркширского терьера.
Джастин выбрал для купания серо-синие шорты, а Хейли предстала в розовом бикини и клетчатой рубашке. Пляжный образ дочери актера Стивена Болдуина дополнили серьги-кольца и пучок.
Фото: соцсети
Звездная пара расположилась на песке рядом с другими отдыхающими. Певец и модель сидели на берегу и о чем-то разговаривали, не обращая внимания на репортеров.