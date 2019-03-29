Цвет ногтей Кайли Дженнер спровоцировал слухи о беременности самой молодой миллиардерши



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Кайли Дженнер Фото: instagram / kyliejenner/

Поклонники самой Кайли уверенны, что девушка ждет второго ребенка

На днях предметом жарких дискуссий стал свежий снимок, на котором Кайли Дженнер демонстрирует свежий маникюр. Казалось бы, девушка просто хотела отдать дань уважения своему мастеру. Однако не тут-то было - сетевые детективы сразу же предположили, что модель ждет второго ребенка и у ее дочери Сторми появится братик или сестричка.

К таким выводам они пришли из-за цвета ногтей звезды: на одной руке они были розового цвета, а на другой - голубого. Именно это и спровоцировало слухи, что Кайли беременна.

«Это намек на беременность или что?» - написал один из поклонников. «Держу пари!» - ответил другой. Еще один поинтересовался, насколько велики шансы, что Кайли в деликатном положении.

Несколько пользователей обратили внимание, что и ранее Дженнер показывала ногти голубого цвета. «Это намек на пол ребенка?», «Это значит, что ты беременна и это мальчик? Думаю да», - написали они.