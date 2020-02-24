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    Шоу-биз

    Джорджио Армани проведет показ без гостей из-за вспышки коронавируса

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    Джорджио Армани проведет показ без гостей из-за вспышки коронавируса

    Дефиле можно будет увидеть в режиме реального времени на сайте кутюрье

    Итальянский модельер выступил с неожиданным решением. Джорджио Армани покажет свою новую коллекцию в рамках Недели моды в Милане за закрытыми дверями. Модный дом принял такое решение на фоне непростой ситуации с коронавирусом на севере Италии. Дефиле можно будет увидеть в режиме реального времени на сайте кутюрье.

     «Мы решили провести закрытый показ без публики, чтобы не подвергать никого из зрителей риску», – говорится в официальном заявлении модного дома.

    Италия вводит чрезвычайные меры по предотвращению распространения коронавируса в связи с серьезным вспышкой в Европе: число зараженных в стране превысило 150, из них 110 в Ломбардии и 21 в Венето.

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