Джорджио Армани проведет показ без гостей из-за вспышки коронавируса



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Дефиле можно будет увидеть в режиме реального времени на сайте кутюрье

Итальянский модельер выступил с неожиданным решением. Джорджио Армани покажет свою новую коллекцию в рамках Недели моды в Милане за закрытыми дверями. Модный дом принял такое решение на фоне непростой ситуации с коронавирусом на севере Италии. Дефиле можно будет увидеть в режиме реального времени на сайте кутюрье.

«Мы решили провести закрытый показ без публики, чтобы не подвергать никого из зрителей риску», – говорится в официальном заявлении модного дома.

Италия вводит чрезвычайные меры по предотвращению распространения коронавируса в связи с серьезным вспышкой в Европе: число зараженных в стране превысило 150, из них 110 в Ломбардии и 21 в Венето.