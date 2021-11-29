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    Украинские блогеры-миллионники устроили вечеринку с эротическим шоу в День памяти жертв Голодоморов (фото)

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    Фото: Instagram-stories Владимира Остапчука - Украинские блогеры-миллионники устроили вечеринку с эротическим шоу в День памяти жертв Голодоморов (фото)
    Фото: Instagram-stories Владимира Остапчука

    Развлекал гостей ведущий Владимир Остапчук

    В День памяти жертв Голодоморов во львовском Доме ученых, украинские блогеры устроили громкую вечеринку с элементами эротики, сообщает Zaxid.net.

    Так Instagram-блогер из Черновцов Александр Залиско отпраздновал свой день рождения. Блогер имеет в Instagram более одного миллиона подписчиков. В праздновании принимали участие друзья парня, все они снимали видео праздника и выкладывали их в Instagram.

    На празднование дня рождения Александра Залиска в Дом ученых пришли его друзья блогеры-миллионники, в частности Натали Литвин (1 млн подписчиков), Таня Самбурская (1,5 млн), Валерия Юрченко (1,3 млн), Саша Бо (1,9 млн).

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    Украинские блогеры-миллионники устроили вечеринку с эротическим шоу в День памяти жертв Голодоморов (фото)
    Украинские блогеры-миллионники устроили вечеринку с эротическим шоу в День памяти жертв Голодоморов (фото)
    Украинские блогеры-миллионники устроили вечеринку с эротическим шоу в День памяти жертв Голодоморов (фото)
    Украинские блогеры-миллионники устроили вечеринку с эротическим шоу в День памяти жертв Голодоморов (фото)
    Украинские блогеры-миллионники устроили вечеринку с эротическим шоу в День памяти жертв Голодоморов (фото)

    Развлекал гостей ведущий Владимир Остапчук. Вечеринка была в стиле Show bar, с откровенными конкурсами, эротическими танцами шоу-балета, а тосты имениннику провозглашали стоя на столах.

    «Гости не стеснялись раздеваться, стоять на столах с едой и участвовали в пошлых конкурсах и танцевать», – пишет Zaxid.net.

    Сам Владимир Остапчук опубликовал фото в праздничном столе с надписью на русском «Блогерская голодная туса». Впоследствии это фото исчезло из его Instagram.

    Память жертв Голодоморов в Украине чествуют каждый год в четвертую субботу ноября. В ноябре 2006 года Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Украинские блогеры-миллионники устроили вечеринку с эротическим шоу в День памяти жертв Голодоморов (фото)