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    Эктор озадачил подписчиков своим новым фото в кресле

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    Эктор Хименес-Браво озадачил фотосетом - Эктор озадачил подписчиков своим новым фото в кресле
    Эктор Хименес-Браво озадачил фотосетом
    Фото из открытых источников

    Повар рассказал, как к нему пришла мудрость

    Известный колумбийский шеф-повар Эктор Хименес-Браво умеет подогреть интерес поклонников к своей персоне.

    На этот раз знаменитость снялась в эпатажной фотосессии, кадром которой поделился в Instagram. На фото Эктор разместился на старом кресле прямо на проезжей части в Киеве. Позади повара виднеется трамвай, ну а сам Хименес Браво под зонтиком и в костюме сидит в этом кресле и смотрит вдаль.

    © instagram.com/hectorjimenezbravo

    Вместе со снимком знаменитость поделился и рассказом о том, как к нему пришла мудрость:

    «Мне пришлось довольно быстро помудреть и это не связано с возрастом, так случилось, что в моей жизни происходили события за событиями, которые не давали мне расслабиться. И вся мудрость, которую я получил – была основана только на моем опыте. Мудрость приходит к тем, кто добывает ее сам – не путем советов близких, друзей, а именно прокладывая путь самостоятельно. Это уже сейчас я многое простил, многое отпустил, забыл и благодарен каждому, кто внес в мою жизнь определенный опыт. Но не всегда было так...» – поделился Эктор.

    Ранее, 49-летний холостяк и известный телеведущий Эктор Хименес-Браво в программе «Светская жизнь» прокомментировал слухи о своей сексуальной ориентации.

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    Теги: телеведущий курьез
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    Эктор озадачил подписчиков своим новым фото в кресле