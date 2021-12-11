Педан показал, какой устроил скандал на жалобы дочери: Мне нечего надеть! (видео)

Телеведущий часто придумывает разные забавные ситуации и обыгрывает их вместе с дочкой

Телеведущий и известный блогер Александр Педан уже долгое время ведет совместный аккаунт в Тик Ток со своей старшей дочкой Валерией. Телеведущий придумывает разные забавные ситуации и обыгрывает их вместе с дочкой. На их Тик Ток подписано почти полмиллиона пользователей. Одну из таких ситуация артист показал сегодня в своем Инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksandr Pedan (@pedanos)

16-летняя дочка Педана – одиннадцатиклассница. В сентябре она написала в своем Инстаграм: «Одиннадцатый класс летит так быстро, как и меняются тренды в Тик Ток. А я все еще не знаю, куда собираюсь поступать. Но я точно знаю, что хочу и буду учиться в Украине. Как оказалось, таких «потерянных» абитуриентов, как я, тысячи! Выбрать университет и специальность оказалось не так уж и просто. Именно поэтому мы с папой запускаем образовательный проект Універ Check! Мы поедем в десять городов Украины и покажем, где учатся, отдыхают, работают и развлекаются украинские студенты. Раскроем особенности каждого города. Я буду проводником всех абитуриентов и узнаю то, что волнует молодежь. Папа отвечает за сторону родителей и проверит все моменты, которые волнуют старших».