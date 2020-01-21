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    Эмилия «мать драконов» Кларк раскрыла секрет безупречной кожи

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    <p>33-летняя Эмилия Кларк рассказала, как ухаживает за собой</p> <div></div> - Эмилия «мать драконов» Кларк раскрыла секрет безупречной кожи

    33-летняя Эмилия Кларк рассказала, как ухаживает за собой

    Фото: instagram.com/emilia_clarke/

    Британская актриса пояснила, что помогает ей выглядеть идеально

    Звезда культового сериала «Игра престолов», 33-летняя актриса Эмилия Кларк выступила против радикальных способов коррекции внешности. Брюнетка надеется, что ей удастся избежать уколов ботокса и филлеров. Вместо инъекций Эмилия предпочитает правильный уход за кожей лица. Он включает регулярный массаж лица.

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    Эмилия «мать драконов» Кларк раскрыла секрет безупречной кожи
    Эмилия «мать драконов» Кларк раскрыла секрет безупречной кожи
    Эмилия «мать драконов» Кларк раскрыла секрет безупречной кожи
    Эмилия «мать драконов» Кларк раскрыла секрет безупречной кожи
    Эмилия «мать драконов» Кларк раскрыла секрет безупречной кожи
    Эмилия «мать драконов» Кларк раскрыла секрет безупречной кожи
    Эмилия «мать драконов» Кларк раскрыла секрет безупречной кожи
    Эмилия «мать драконов» Кларк раскрыла секрет безупречной кожи
    Эмилия «мать драконов» Кларк раскрыла секрет безупречной кожи
    Эмилия «мать драконов» Кларк раскрыла секрет безупречной кожи
    Эмилия «мать драконов» Кларк раскрыла секрет безупречной кожи
    Эмилия «мать драконов» Кларк раскрыла секрет безупречной кожи
    Эмилия «мать драконов» Кларк раскрыла секрет безупречной кожи
    Эмилия «мать драконов» Кларк раскрыла секрет безупречной кожи
    Эмилия «мать драконов» Кларк раскрыла секрет безупречной кожи
    Фото: instagram.com/emilia_clarke/

    «Я хочу сделать все возможное, чтобы заботиться о своей коже. Это тоже форма заботы о себе - я прикладываю усилия, чтобы хорошо выглядеть… Я стараюсь делать массаж лица утром или вечером», - отметила Кларк. Технику массажа лица используют многие известные красотки, среди которых Меган Маркл и супермодель Синди Кроуфорд.

    Эмили указала, что ее мать работала в индустрии красоты. Будущая знаменитость с раннего возраста поняла важность тщательного ухода за собой. «С 10 лет я очищала, тонировала и увлажняла кожу дважды в день. Я могла веселиться всю ночь, но наутро всё равно просыпалась с чистой кожей», - цитирует актрису издание Мecca.

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