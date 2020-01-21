Эмилия «мать драконов» Кларк раскрыла секрет безупречной кожи



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33-летняя Эмилия Кларк рассказала, как ухаживает за собой Фото: instagram.com/emilia_clarke/

Британская актриса пояснила, что помогает ей выглядеть идеально

Звезда культового сериала «Игра престолов», 33-летняя актриса Эмилия Кларк выступила против радикальных способов коррекции внешности. Брюнетка надеется, что ей удастся избежать уколов ботокса и филлеров. Вместо инъекций Эмилия предпочитает правильный уход за кожей лица. Он включает регулярный массаж лица.

«Я хочу сделать все возможное, чтобы заботиться о своей коже. Это тоже форма заботы о себе - я прикладываю усилия, чтобы хорошо выглядеть… Я стараюсь делать массаж лица утром или вечером», - отметила Кларк. Технику массажа лица используют многие известные красотки, среди которых Меган Маркл и супермодель Синди Кроуфорд.

Эмили указала, что ее мать работала в индустрии красоты. Будущая знаменитость с раннего возраста поняла важность тщательного ухода за собой. «С 10 лет я очищала, тонировала и увлажняла кожу дважды в день. Я могла веселиться всю ночь, но наутро всё равно просыпалась с чистой кожей», - цитирует актрису издание Мecca.