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    Новое лицо Victoria's Secret: как выглядела модель-трансгендер до смены пола

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    Новое лицо Victoria's Secret: как выглядела модель-трансгендер до смены пола
    instagram.com/valentts

    Недавно 22-летняя модель-трансгендер Валентина Сампайо на своей странице в Instagram сообщила, что она снялась в рекламе белья Victoria's Secret

    Валентина Сампайо – бразильская модель, которая с 12-летнего возраста начала называть себя Валентиной, будучи мальчиком. В одном из своих интервью она рассказала, что начала чувствовать себя девушкой в 8 лет. В сети удалось найти единственное детское фото модели до операции.

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    Что интересно, буллингу она не поддавалась, наоборот, ее одноклассники принимали ее такой, какой она хочет себя видеть, а родители всегда поддерживали и гордились ею. Свои первые шаги на пути к моде девушка сделала в 16 лет. В колледже на ее способности обратил внимание визажист, который записал ее в модельное агентство в Сан-Паулу.

    В ноябре 2016 года Сампайо впервые дефилировала на неделе моды. Впоследствии, L'Oréal снял короткий фильм о ней, который был выпущен в Международный женский день.

    В 2017 году Модель Валентина Сампайо стала первой моделью-трансгендером, которая попала на обложку издания Vogue Paris. Такое событие произошло впервые за 97 лет существования журнала.

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    «Мы с гордостью хотим отметить красоту трансгендеров и способность таких моделей, как Валентина Сампайо, которая впервые позировала для Vogue, изменять мир моды и разрушать существующие предубеждения», – говорится в издании.

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    instagram.com/valentts
    instagram.com/valentts
    instagram.com/valentts
    instagram.com/valentts
    instagram.com/valentts
    instagram.com/valentts
    instagram.com/valentts
    instagram.com/valentts
    instagram.com/valentts
    instagram.com/valentts
    instagram.com/valentts
    instagram.com/valentts
    instagram.com/valentts
    instagram.com/valentts
    instagram.com/valentts
    instagram.com/valentts
    instagram.com/valentts

    По словам главного редактора издания, такая роковая женщина, как Валентина, которая родилась мальчиком, и привлекла внимание не красотой, а изменением представлений о типах мужской и женской красоты – заслуживает быть на обложке.

    Джерело: 24tv.ua

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