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    Стала известна стоимость роскошных особняков Ани Лорак и Светланы Лободы в России

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    Стала известна стоимость роскошных особняков Ани Лорак и Светланы Лободы в России
    narodna-pravda.ua

    Ани Лорак и Светлана Лобода живут по соседству с верхушкой российского шоубизнеса

    Ани Лорак и Светлана Лобода владеют роскошными особняками в элитных поселках в подмосковье. СМИ назвали стоимость коттеджей, которые приобрели украинские певицы, переехав в Россию.

    Светлана Лобода живет в очень модном и дорогом поселке «Княжье озеро». Рядом с ней живут такие звезды, как: Дмитрий Нагиев, Мария Миронова, Юлия Ковальчук, Игорь Лифанов и другие.

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    Коттедж площадью 400 квадратных метров стоит здесь около 17 млн долларов.  На территории есть озеро, живописные аллеи, бассейн, магазин, детский сад, школа, зоопарк, церковь.

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    Ани Лорак выбрала дом в поселке «Агаларов Эстейт», находящемся в 25 километрах от Москвы. Рядом с ней живет певец Стас Михайлов и бизнесмен Эмин Агаларов.

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    Novaya-riga.ru

    На территории поселка всего 260 домов, вокруг которых разбиты сады из декоративных деревьев, в изобилии имеются фонтаны и озера.

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    Novaya-riga.ru

    Поселиться здесь может лишь обеспеченный человек, ведь коттедж площадью 1000 квадратных метров стоит порядка 45 млн долларов.

    Джерело: spb.kp.ru

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