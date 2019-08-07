Стала известна стоимость роскошных особняков Ани Лорак и Светланы Лободы в России



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narodna-pravda.ua

Ани Лорак и Светлана Лобода живут по соседству с верхушкой российского шоубизнеса

Ани Лорак и Светлана Лобода владеют роскошными особняками в элитных поселках в подмосковье. СМИ назвали стоимость коттеджей, которые приобрели украинские певицы, переехав в Россию.

Светлана Лобода живет в очень модном и дорогом поселке «Княжье озеро». Рядом с ней живут такие звезды, как: Дмитрий Нагиев, Мария Миронова, Юлия Ковальчук, Игорь Лифанов и другие.

Коттедж площадью 400 квадратных метров стоит здесь около 17 млн долларов. На территории есть озеро, живописные аллеи, бассейн, магазин, детский сад, школа, зоопарк, церковь.

Ани Лорак выбрала дом в поселке «Агаларов Эстейт», находящемся в 25 километрах от Москвы. Рядом с ней живет певец Стас Михайлов и бизнесмен Эмин Агаларов.

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На территории поселка всего 260 домов, вокруг которых разбиты сады из декоративных деревьев, в изобилии имеются фонтаны и озера.

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Поселиться здесь может лишь обеспеченный человек, ведь коттедж площадью 1000 квадратных метров стоит порядка 45 млн долларов.

Джерело: spb.kp.ru