Камерон Диаз призналась, что не скучает по кинематографу



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Камерон Диаз instagram.com/camerondiaz

Голливудская актриса отдает предпочтение семье

В последний раз зрители видели Камерон Диаз на большом экране в 2014 году в мюзикле «Энни». С тех пор актриса дала зарок больше не сниматься в кино и сдержала свое слово. К 25-летию своей карьеры ― Диаз дебютировала в комедии «Маска» в 1994 году - звезда дала интервью журналу InStyle, в котором рассказала, почему решила уйти в бессрочный отпуск.

«Успех пришел ко мне в 22 года, оглядываясь назад, я понимаю, что отдала публике большую часть жизни. Поэтому сейчас я считаю совершенно нормальным посвятить время только себе, все переосмыслить и самой выбрать тот момент, когда вернуться к съемкам. Если, конечно, это когда-нибудь произойдет. Я совсем не скучаю по актерству»,-призналась Камерон Диаз.

В свои 46 лет актриса уверена, что проживает лучшее десятилетие своей жизни. И все благодаря тому, что теперь она занимается только по-настоящему важными для нее вещами. Первое место в ее новой, необремененной съемками жизни безоговорочно отдано супругу Бенжи Мэддену, гитаристу группы Good Charlotte. В январе счастливая пара отметит пятилетие брака.

«Мое замужество - это лучшее, что случилось со мной. Мой муж ― самый лучший. Он величайший человек и мой лучший друг», - с восторгом заявила Диаз.

Но все же преданные фанаты актрисы верят, что их любимица вернется в большое кино, и это действительно может случиться.

«Мне нравится творить, и я потихоньку ищу проект с особым для меня смыслом. У меня есть кое-что на примете, но пока об этом рано говорить»,- призналась звезда.

Джерело: popcornnews