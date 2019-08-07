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    Жизнь

    Камерон Диаз призналась, что не скучает по кинематографу

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    Камерон Диаз - Камерон Диаз призналась, что не скучает по кинематографу
    Камерон Диаз
    instagram.com/camerondiaz

    Голливудская актриса отдает предпочтение семье

    В последний раз зрители видели Камерон Диаз на большом экране в 2014 году в мюзикле «Энни». С тех пор актриса дала зарок больше не сниматься в кино и сдержала свое слово. К 25-летию своей карьеры ― Диаз дебютировала в комедии «Маска» в 1994 году - звезда дала интервью журналу InStyle, в котором рассказала, почему решила уйти в бессрочный отпуск.

    «Успех пришел ко мне в 22 года, оглядываясь назад, я понимаю, что отдала публике большую часть жизни. Поэтому сейчас я считаю совершенно нормальным посвятить время только себе, все переосмыслить и самой выбрать тот момент, когда вернуться к съемкам. Если, конечно, это когда-нибудь произойдет. Я совсем не скучаю по актерству»,-призналась Камерон Диаз.

    В свои 46 лет актриса уверена, что проживает лучшее десятилетие своей жизни. И все благодаря тому, что теперь она занимается только по-настоящему важными для нее вещами. Первое место в ее новой, необремененной съемками жизни безоговорочно отдано супругу Бенжи Мэддену, гитаристу группы Good Charlotte. В январе счастливая пара отметит пятилетие брака.

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    Камерон Диаз призналась, что не скучает по кинематографу
    Камерон Диаз призналась, что не скучает по кинематографу
    Камерон Диаз призналась, что не скучает по кинематографу
    Камерон Диаз призналась, что не скучает по кинематографу
    Камерон Диаз призналась, что не скучает по кинематографу
    Камерон Диаз призналась, что не скучает по кинематографу
    Камерон Диаз призналась, что не скучает по кинематографу
    Камерон Диаз призналась, что не скучает по кинематографу
    Камерон Диаз призналась, что не скучает по кинематографу
    Камерон Диаз призналась, что не скучает по кинематографу
    Камерон Диаз призналась, что не скучает по кинематографу
    Камерон Диаз призналась, что не скучает по кинематографу
    Камерон Диаз призналась, что не скучает по кинематографу
    Камерон Диаз призналась, что не скучает по кинематографу
    Камерон Диаз призналась, что не скучает по кинематографу
    Камерон Диаз призналась, что не скучает по кинематографу
    Камерон Диаз призналась, что не скучает по кинематографу
    Камерон Диаз призналась, что не скучает по кинематографу
    Камерон Диаз призналась, что не скучает по кинематографу
    Камерон Диаз призналась, что не скучает по кинематографу
    Камерон Диаз призналась, что не скучает по кинематографу
    Камерон Диаз призналась, что не скучает по кинематографу
    Камерон Диаз призналась, что не скучает по кинематографу
    Камерон Диаз призналась, что не скучает по кинематографу
    Камерон Диаз призналась, что не скучает по кинематографу
    Камерон Диаз призналась, что не скучает по кинематографу

    «Мое замужество - это лучшее, что случилось со мной. Мой муж ― самый лучший. Он величайший человек и мой лучший друг», - с восторгом заявила Диаз.

    Но все же преданные фанаты актрисы верят, что их любимица вернется в большое кино, и это действительно может случиться.

    «Мне нравится творить, и я потихоньку ищу проект с особым для меня смыслом. У меня есть кое-что на примете, но пока об этом рано говорить»,- призналась звезда.

    Джерело: popcornnews

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