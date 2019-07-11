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    Шоу-биз

    Группа «Табула Раса» презентовала жизнерадостный клип на летнюю композицию «Бабочки июля»

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    Фронтмен группы &laquo;Табула Раса&raquo; Олег Лапоногов - Группа «Табула Раса» презентовала жизнерадостный клип на летнюю композицию «Бабочки июля»
    Фронтмен группы «Табула Раса» Олег Лапоногов

    В новом видео популярная украинская группа показала, чем можно заняться летом в столице

    В клипе «Бабочки июля» Киев, а также два города спутника Буча и Ирпень показаны такими, как они есть, вдохновляющими, молодежными, современными и настоящими. А порой такими холодными и дождливыми, как сейчас. По задумке режиссерской команды участники группы «Табула Раса», а также другие герои клипа демонстрируют весь спектр занятий, которыми можно разнообразить свой досуг, находясь летом в Киеве. Глядя на героев клипа, нет сомнений, что каждый из них влюблен в Киев, который для кого-то является родным, а для кого-то стал родным и любимым со временем. 

    «Часто артисты ищут локацию, пытаются изобрести велосипед и показать то, чего нет на самом деле. Мы же решили, что нужно снять видео, которое будет своеобразным признанием в любви родному городу - Киеву. Думаю, многие, как и мы, любят Киев таким, какой он есть, поэтому и мы призываем любить его настоящим», - признался Scotch фронтмен группы «Табула Раса» Олег Лапоногов. 

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    Группа «Табула Раса» презентовала жизнерадостный клип на летнюю композицию «Бабочки июля»
    Группа «Табула Раса» презентовала жизнерадостный клип на летнюю композицию «Бабочки июля»
    Группа «Табула Раса» презентовала жизнерадостный клип на летнюю композицию «Бабочки июля»
    Группа «Табула Раса» презентовала жизнерадостный клип на летнюю композицию «Бабочки июля»
    Группа «Табула Раса» презентовала жизнерадостный клип на летнюю композицию «Бабочки июля»
    Группа «Табула Раса» презентовала жизнерадостный клип на летнюю композицию «Бабочки июля»
    Группа «Табула Раса» презентовала жизнерадостный клип на летнюю композицию «Бабочки июля»
    Группа «Табула Раса» презентовала жизнерадостный клип на летнюю композицию «Бабочки июля»
    Группа «Табула Раса» презентовала жизнерадостный клип на летнюю композицию «Бабочки июля»
    Группа «Табула Раса» презентовала жизнерадостный клип на летнюю композицию «Бабочки июля»
    Группа «Табула Раса» презентовала жизнерадостный клип на летнюю композицию «Бабочки июля»
    Группа «Табула Раса» презентовала жизнерадостный клип на летнюю композицию «Бабочки июля»

    А режиссер клипа отметил, что сначала была идея снять клип стилизованный под хоум-видео.

    «Визуально это должно было выглядеть в духе The Beatles и их Blue Jay Way. Но как только начали снимать поняли, что как ни крути в итоге получится что-то свое. Снимая музыкантов в обыденных ситуациях, мы поневоле получали не иллюзию, а самую настоящую жизнь группы «Табула Раса». Это простое доброе видео без пафоса. Только настоящая жизнь и неподдельные эмоции», - рассказал режиссер видео Kostiantyn Karabas Mykhailoff. 

     В клипе показан и район Воздвиженки, и центр с высоты птичьего полета, и различные парки отдыха, а также Контрактовая площадь и современные районы столицы. Кроме того, присутствует много съемок в городах-спутниках Буча и Ирпень. Все эти места символизируют единство и в то же время разноплановость Киева.

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