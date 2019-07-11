Группа «Табула Раса» презентовала жизнерадостный клип на летнюю композицию «Бабочки июля»



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Фронтмен группы «Табула Раса» Олег Лапоногов

В новом видео популярная украинская группа показала, чем можно заняться летом в столице

В клипе «Бабочки июля» Киев, а также два города спутника Буча и Ирпень показаны такими, как они есть, вдохновляющими, молодежными, современными и настоящими. А порой такими холодными и дождливыми, как сейчас. По задумке режиссерской команды участники группы «Табула Раса», а также другие герои клипа демонстрируют весь спектр занятий, которыми можно разнообразить свой досуг, находясь летом в Киеве. Глядя на героев клипа, нет сомнений, что каждый из них влюблен в Киев, который для кого-то является родным, а для кого-то стал родным и любимым со временем.

«Часто артисты ищут локацию, пытаются изобрести велосипед и показать то, чего нет на самом деле. Мы же решили, что нужно снять видео, которое будет своеобразным признанием в любви родному городу - Киеву. Думаю, многие, как и мы, любят Киев таким, какой он есть, поэтому и мы призываем любить его настоящим», - признался Scotch фронтмен группы «Табула Раса» Олег Лапоногов.

А режиссер клипа отметил, что сначала была идея снять клип стилизованный под хоум-видео.

«Визуально это должно было выглядеть в духе The Beatles и их Blue Jay Way. Но как только начали снимать поняли, что как ни крути в итоге получится что-то свое. Снимая музыкантов в обыденных ситуациях, мы поневоле получали не иллюзию, а самую настоящую жизнь группы «Табула Раса». Это простое доброе видео без пафоса. Только настоящая жизнь и неподдельные эмоции», - рассказал режиссер видео Kostiantyn Karabas Mykhailoff.

В клипе показан и район Воздвиженки, и центр с высоты птичьего полета, и различные парки отдыха, а также Контрактовая площадь и современные районы столицы. Кроме того, присутствует много съемок в городах-спутниках Буча и Ирпень. Все эти места символизируют единство и в то же время разноплановость Киева.