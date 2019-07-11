Братья Кличко на велосипедах показали магию Киева (фото, видео)



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Виталий и Владимир Кличко

Виталий и Владимир Кличко проехались на велосипедах новым туристическим маршрутом в центре Киева

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео, на котором они вместе с братом Владимиром на велосипедах проехали новым туристическим маршрутом в историческом центре столицы: от Пейзажной аллеи, через Андреевский спуск, Аллею художников и Владимирскую горку к новому пешеходно-велосипедного моста.

«Друзья! Почувствуйте магию нашего города! Мы очень стараемся, чтобы в Киеве появлялось все больше знаковых мест. Хороших, комфортных, где приятно отдыхать, заниматься спортом, которые хочется показывать гостям украинской столицы», - написал мэр Киева в Facebook.

Так, по словам Виталия Кличко, столичные власти обустраивает и открывает в Киеве все больше хороших и новых локаций, где отдыхает много киевлян и гостей столицы.

«Мы обустраиваем и открываем все больше новых и красивых локаций в Киеве. Теперь многие политики снимают на них свои предвыборные ролики. Но, что важно: здесь отдыхает много киевлян и туристов, для которых, собственно, мы все это делаем. И много запросов на съемки клипов, различного видео, кино. Снимайте и показывайте наш Киев! Любите его так, как любим мы! »- обращаются братья Кличко в видео украинскую столицу.

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