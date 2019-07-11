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    Жизнь

    Братья Кличко на велосипедах показали магию Киева (фото, видео)

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    Виталий и Владимир Кличко - Братья Кличко на велосипедах показали магию Киева (фото, видео)
    Виталий и Владимир Кличко

    Виталий и Владимир Кличко проехались на велосипедах новым туристическим маршрутом в центре Киева

    Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео, на котором они вместе с братом Владимиром на велосипедах проехали новым туристическим маршрутом в историческом центре столицы: от Пейзажной аллеи, через Андреевский спуск, Аллею художников и Владимирскую горку к новому пешеходно-велосипедного моста.

    «Друзья! Почувствуйте магию нашего города! Мы очень стараемся, чтобы в Киеве появлялось все больше знаковых мест. Хороших, комфортных, где приятно отдыхать, заниматься спортом, которые хочется показывать гостям украинской столицы», - написал мэр Киева в Facebook.

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    Братья Кличко на велосипедах показали магию Киева (фото, видео)
    Братья Кличко на велосипедах показали магию Киева (фото, видео)
    Братья Кличко на велосипедах показали магию Киева (фото, видео)
    Братья Кличко на велосипедах показали магию Киева (фото, видео)
    Братья Кличко на велосипедах показали магию Киева (фото, видео)
    Братья Кличко на велосипедах показали магию Киева (фото, видео)
    Братья Кличко на велосипедах показали магию Киева (фото, видео)
    Братья Кличко на велосипедах показали магию Киева (фото, видео)
    Братья Кличко на велосипедах показали магию Киева (фото, видео)
    Братья Кличко на велосипедах показали магию Киева (фото, видео)
    Братья Кличко на велосипедах показали магию Киева (фото, видео)
    Братья Кличко на велосипедах показали магию Киева (фото, видео)
    Братья Кличко на велосипедах показали магию Киева (фото, видео)
    Братья Кличко на велосипедах показали магию Киева (фото, видео)
    Братья Кличко на велосипедах показали магию Киева (фото, видео)
    Братья Кличко на велосипедах показали магию Киева (фото, видео)

    Так, по словам Виталия Кличко, столичные власти обустраивает и открывает в Киеве все больше хороших и новых локаций, где отдыхает много киевлян и гостей столицы.

     «Мы обустраиваем и открываем все больше новых и красивых локаций в Киеве. Теперь многие политики снимают на них свои предвыборные ролики. Но, что важно: здесь отдыхает много киевлян и туристов, для которых, собственно, мы все это делаем. И много запросов на съемки клипов, различного видео, кино. Снимайте и показывайте наш Киев! Любите его так, как любим мы! »- обращаются братья Кличко в видео украинскую столицу.

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    Киев Виталий Кличко мэр Андреевский спуск
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